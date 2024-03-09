"Ньюкасл" нацелился на Келли и Нету

"Ньюкасл" определил две цели на летнее трансферное окно в лице защитника "Борнмута" Ллойда Келли и вингера "Вулверхэмптона" Педру Нету.

В прошлом месяце "Ньюкасл" отправил в оплачиваемый отпуск своего спортивного директора Дэна Эшуорта. Несмотря на это, планирование на грядущее лето идет полным ходом.



Прежде всего "сороки" надеются подписать свободным агентом 25-летнего Келли, чей контракт с "Борнмутом" истекает в конце сезона.



А вот для приглашения Нету "Ньюкаслу" пришлось бы раскошелиться примерно на 60 миллионов фунтов. Педру вызывает интерес и у некоторых других тяжеловесов Премьер-Лиги, включая "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Арсенал" и "Тоттенхэм".



Как сообщает Daily Mail, "сороки" рассматривают 23-летнего португальца "апгрейдом" относительно Мигеля Альмирона, которого еще в январе связывали с переездом в Саудовскую Аравию.