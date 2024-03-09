Гвардиола не думает, что ему будет проще после ухода Клоппа

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не думает, что его работа станет проще после ухода Юргена Клоппа из "Ливерпуля".

За время работы в Англии Гвардиола и Клопп завоевали 24 трофея на двоих, и их соперничество было настоящим украшением английского футбола.

И хотя в конце сезона Клопп покидает "Ливерпуль", Гвардиола чувствует, что от этого конкуренция в Премьер-Лиге слабее не станет.

"Станет ли моя работа проще с уходом Клоппа? Я бы хотел это узнать, но я так не думаю. "Ливерпуль" всегда был "Ливерпулем", и у нас хватает конкурентов".

"В гонке с нами участвует "Арсенал", который был нашим главным соперником в прошлом сезоне. Посмотрите, как они играют. "Ливерпулю" нужно более 90 минут, чтобы выиграть матч, тогда как "Арсеналу" порой хватает 25 минут, чтобы выиграть матч. Поэтому они в гонке".

"Тоттенхэм" сделает шаг вперед, и "Юнайтед", возможно, вернется", — цитирует Гвардиолу BBC.


Метки Гвардиола, Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2024 09:00

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