Гвардиола не думает, что ему будет проще после ухода Клоппа

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не думает, что его работа станет проще после ухода Юргена Клоппа из "Ливерпуля".

За время работы в Англии Гвардиола и Клопп завоевали 24 трофея на двоих, и их соперничество было настоящим украшением английского футбола.



И хотя в конце сезона Клопп покидает "Ливерпуль", Гвардиола чувствует, что от этого конкуренция в Премьер-Лиге слабее не станет.



"Станет ли моя работа проще с уходом Клоппа? Я бы хотел это узнать, но я так не думаю. "Ливерпуль" всегда был "Ливерпулем", и у нас хватает конкурентов".



"В гонке с нами участвует "Арсенал", который был нашим главным соперником в прошлом сезоне. Посмотрите, как они играют. "Ливерпулю" нужно более 90 минут, чтобы выиграть матч, тогда как "Арсеналу" порой хватает 25 минут, чтобы выиграть матч. Поэтому они в гонке".



"Тоттенхэм" сделает шаг вперед, и "Юнайтед", возможно, вернется", — цитирует Гвардиолу BBC.