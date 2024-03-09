Джеррард и Торрес сыграют на "Энфилде" 23 марта

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард вернется на "Энфилд" в рамках благотворительного матча фонда LFC Foundation.

LFC Foundation ежегодно организует благотворительный матч на "Энфилде", но запланированная на 23 марта игра ожидается с особым трепетом.



Дело в том, что во главе команды легенд "Ливерпуля" будет бывший рулевой сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон, который смертельно болен раком.



Помимо Джеррарда, подопечными Эрикссона в этом матче станут Фернандо Торрес, Даниэль Аггер и Ежи Дудек.



А противостоять "Ливерпулю" будет команда легенд "Аякса", включая экс-звезд "красных" Яри Литманена и Райана Бабеля. Среди прочих участников матча Liverpool Echo называет Сами Хююпя, Макси Родригеса, Дирка Кейта, Рональда Де Бура, Сима Де Йонга и Кану.