Клопп: "Гвардиола — лучший тренер в мире"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал своего коллегу Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" "лучшим тренером в мире".

В ближайшее воскресенье Клопп и Гвардиола лицом к лицу сойдутся на "Энфилде". История их противостояния насчитывает много лет — еще со времен, когда оба специалиста трудились в Бундеслиге.



Суммарно Клопп и Гвардиола встречались 29 раз, и небольшое преимущество на стороне Юргена — 12 побед против 11 у Хосепа. Однако рулевой "Ливерпуля" четко понимает, кто из них двоих лучше.



"Он лучший тренер в мире. У "Сити" невероятные игроки. Наверное, лучший 9-й номер (Холанд). Кевин Де Брюйне войдет в историю, и о нем будут говорить: "Стивен Джеррард или Кевин Де Брюйне?"



"Чем он (Гвардиола) лучший? Тем, как повлиял на футбол. Он завоевал такое количество трофеев, но когда смотришь на него, он выглядит так, словно ничего никогда не выигрывал. Он обладает выдающимся желанием побеждать. Я вижу совершенство, когда мы противостоим им. У Пепа оно определенно есть. На моем веку он был выдающимся тренером".



"Меня никогда не задевало, когда люди называли его лучшим. Я знаю около 3,000 футболистов, которые были лучше меня, но я все равно любил игру. Он сделал меня лучше как тренера. Мне известно, что я весьма хорош в том, что я делаю. Мне известно, что я не так плох, но он — лучший", — цитирует Клоппа Daily Mail.