Тен Хаг ожидает, что Шоу и Маласиа пропустят остаток сезона

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг ожидает, что левые защитники Люк Шоу и Тирелл Маласиа уже не сыграют в этом сезоне.

Из-за операции на колене Маласиа не сыграл ни минуты в этом сезоне, отсутствуя уже 10 месяцев. В то же время Шоу испытывает проблемы с бедром, пропустив первые три месяца кампании и недавно вернувшись в лазарет.



В сложившейся ситуации Тен Хаг чувствует себя обманутым медицинским штабом, который обещал ему поставить Шоу и Маласиа на ноги в январе. Именно из-за этих обещаний Эрик прервал аренду Серхио Регилона в зимнее трансферное окно.



"В декабре я провел переговоры с медицинским и тренерским персоналом. Они заверили меня, что оба игрока будут в строю в январе, и тогда я буду обладать двумя левыми защитниками. Поскольку у меня был третий (Регилон), одного из них мне бы пришлось расстроить".



"Это одно из моих главных разочарований здесь. Ты еще можешь смириться, когда недоступен один игрок, но когда на определенной позиции оба игрока недоступны на протяжении сезона, то это очень расстраивает".



"Команде очень сложно с этим справиться. Мы делаем все возможное, но это, конечно, удар по нам".



"Оба наших игрока на позиции левого защитника травмированы почти весь сезон. Думаю, "Ливерпуль" — хороший пример в этом плане. В прошлом году у них было то же самое, и они не справились".



"Думаю, Маласиа будет сложно вернуться в этом сезоне. Он сражается, он занимается на траве, но — не с командой, и на этом пути он несколько раз был отброшен назад. Его восстановление идет очень медленно, а сезон близится к концу".



"Шоу? Думаю, то же самое. Может быть, он вернется на заключительные матчи сезона, но мы не рассчитываем на него в этом месяце или в следующем", — цитирует Тен Хага Daily Mail.