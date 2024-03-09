28-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 9 марта, пятью поединками стартует 28-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЭВЕРТОН 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз



Против "Манчестер Юнайтед" соперники по Премьер-Лиге нанесли в этом сезоне 444 удара — хуже показатель только у "Шеффилд Юнайтед" и "Вест Хэма". "Эвертон" не знает побед уже 10 матчей чемпионата кряду (5 ничьих, 5 поражений). "Ириски" выиграли лишь дважды в 31 выезде к "красным дьяволам" в Премьер-Лиге (8 ничьих, 21 поражения), причем последний раз это случалось в декабре 2013 (0:1).



Из лазарета "Юнайтед" возвращаются Джонни Эванс и Маркус Рэшфорд, но Омари Форсон пополнил список потерь. Харри Магуайр, Аарон Ван-Биссака и Расмус Хейлунд должны встать на ноги к следующему уикенду.



Участие в этом матче полузащитника "Эвертона" Идриссы Гейе маловероятно. Деле Алли и Арно Данжума продолжают лечиться.



БОРНМУТ — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 18:00



"Борнмут" забил только один гол в трех последних домашних матчах Премьер-Лиги, пропустив шесть. "Шеффилд Юнайтед" пропустил 18 голов в пяти последних поединках чемпионата. В трех встречах "вишенок" и "клинков" в рамках Премьер-Лиги зафиксировано по одной победе каждой из сторон и одна ничья.



Защитник "Шеффилд Юнайтед" Мейсон Холгейт этим матчем завершает отбывать свою дисквалификацию. Бен Бреретон Диас решил свои проблемы с задней поверхностью бедра.



Защитник "Борнмута" Маркос Сенеси получил травму задней поверхности бедра и вернется после международного перерыва. Доминик Соланке под вопросом. Тайлер Адамс набирает форму в тренировках и матчах за резерв.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЛУТОН 18:00



"Кристал Пэлас" одержал три победы в четырех последних домашних матчах Премьер-Лиги — как и в 13 предыдущих. "Лутон" рискует впервые с 2019 года оформить пять поражений подряд в чемпионате. "Орлы" лишь однажды обыграли "шляпников" в семи встречах в рамках высшего дивизиона — 1:0 дома в декабре 1990.



Вингер "Пэлас" Эберечи Эзе готов сыграть больше, чем 65 минут в прошлый раз. Джеффри Шлюпп и Матеус Франка остаются в лазарете.



Среди потерь "Лутона" значатся Амарии Белл и Джо Джонсон. Должны решить свои проблемы со здоровьем Габриэль Ошо и Тахит Чонг.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ФУЛХЭМ 18:00



В прошлый уикенд "Вулверхэмптон" был разгромлен "Ньюкаслом" (3:0), но на каждое из четырех предыдущих поражений в этом сезоне Премьер-Лиги отвечал победой. "Фулхэм" не знал побед на выезде в чемпионате 11 матчей кряду — до успеха против "Манчестер Юнайтед" две недели назад (1:2). "Дачники" ни разу не выиграли в 17 последних выездах к "волкам" во всех соревнованиях (5 ничьих, 12 поражений).



Жозе Са и Педру Нету готовы сыграть за "Вулверхэмптон", несмотря на вынужденные замены против "Ньюкасла". Хван Хи Чхан и Матеус Кунья пока не готовы играть.



После матча дисквалификации доступен полузащитник "Фулхэма" Жоау Палинья. Рауль Хименес едва возобновил тренировки и против своего бывшего клуба не сыграет.



АРСЕНАЛ — БРЕНТФОРД 20:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Арсенал" выиграл все семь матчей Премьер-Лиги в 2024 году с общим счетом 31:3. "Брентфорд" одержал лишь одну победу в семи последних поединках чемпионата (1 ничья, 5 поражений), а из 48 последних доступных очков набрал только 10. "Пчелы" лишь однажды обыграли "канониров" в 10 последних встречах — 2:0 дома в августе 2021 (2 ничьи, 7 поражений).



"Арсенал" уверен, что проблемы со здоровьем Букайо Сака и Габриэля Мартинелли незначительны. Давид Райя не сыграет из-за условий своей аренды. Александр Зинченко и Такехиро Томиясу не успевают поправиться к субботе.



Нападающий Айвен Тоуни готов выйти в старте "Брентфорда", но Бриан Мбемо вернется позже в этом месяце. Бен Ми, Итан Пиннок, Аарон Хики, Рико Генри, Джош Дасилва и Кевин Шаде травмированы.