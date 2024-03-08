Эдвардс близок к возвращению в "Ливерпуль"
Бывший спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс близок к возвращению в мерсисайдский клуб — но в новой роли.
Только сегодня утром издание The Guardian сообщило, что владельцы "Ливерпуля" встретились в Бостоне с Эдвардсом, который покинул клуб в конце сезона 2021/22.
По информации The Athletic, Эдвардс близок к тому, чтобы принять предложение Fenway Sports Group, получив высокий пост или в "Ливерпуле", или внутри FSG.
Если Эдвардс согласится вернуться в "Ливерпуль", то спортивным директором "красных", вероятно, станет покидающий "Борнмут" Ричард Хьюз.
"Ливерпуль" давно интересовался Хьюзом, однако этот интерес стал конкретным только после того, как "красным" удалось совершить прорыв в переговорах с Эдвардсом о возвращении. Майкл очень высоко ценить профессиональные качества Ричарда.
08.03.2024 23:00
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Если честно, то не верю в эти возвращения. Обычно это не приводит ни к чему хорошему.
Эдвардс был очень хорош в подборе игроков в свое время. Сейчас он хочет больше власти. То есть хочет заниматься не просто подбором игроков. Не факт что это будет получаться лучше, чем он занимался ранее.
Очень часто повышение связано со сменой деятельности. И часто эта смена бывает провальной
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