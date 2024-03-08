Эдвардс близок к возвращению в "Ливерпуль"

Бывший спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс близок к возвращению в мерсисайдский клуб — но в новой роли.

Только сегодня утром издание The Guardian сообщило, что владельцы "Ливерпуля" встретились в Бостоне с Эдвардсом, который покинул клуб в конце сезона 2021/22.



По информации The Athletic, Эдвардс близок к тому, чтобы принять предложение Fenway Sports Group, получив высокий пост или в "Ливерпуле", или внутри FSG.



Если Эдвардс согласится вернуться в "Ливерпуль", то спортивным директором "красных", вероятно, станет покидающий "Борнмут" Ричард Хьюз.



"Ливерпуль" давно интересовался Хьюзом, однако этот интерес стал конкретным только после того, как "красным" удалось совершить прорыв в переговорах с Эдвардсом о возвращении. Майкл очень высоко ценить профессиональные качества Ричарда.