МЮ построит новый стадион на месте "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" официально объявил, что не будет переезжать с "Олд Траффорд", но вместо своего нынешнего стадиона построит новый.

Вопрос со стадионом был одним из главных, когда сэр Джим Рэтклифф становился совладельцем "Манчестер Юнайтед", и британскому бизнесмену не потребовалось много времени, чтобы принять решение.



"Юнайтед" не будет переезжать с "Олд Траффорд", который является домом для клуба с 1910 года. Также "красные дьяволы" решили не ограничиваться полумерами вроде реконструкции существующей арены.



Вместо этого "Юнайтед" собирается построить "стадион мирового уровня" на месте существующего, и для этого клуб создает "оперативную группу по возрождению "Олд Траффорд" ("Old Trafford Regeneration Task Force").



Эту группу возглавит лорд Себастьян Коу, который был главой комитета Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. Также в нее войдут мэр Большого Манчестера Энди Бернем, глава совета округа Траффорд Сара Тодд и бывший защитник "Юнайтед" Гари Невилл.



Указанная группа займется разработкой проекта по перестройке "Олд Траффорд" и прилегающей территории.