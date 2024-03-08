МЮ построит новый стадион на месте "Олд Траффорд"

Олд Траффорд "Манчестер Юнайтед" официально объявил, что не будет переезжать с "Олд Траффорд", но вместо своего нынешнего стадиона построит новый.

Вопрос со стадионом был одним из главных, когда сэр Джим Рэтклифф становился совладельцем "Манчестер Юнайтед", и британскому бизнесмену не потребовалось много времени, чтобы принять решение.

"Юнайтед" не будет переезжать с "Олд Траффорд", который является домом для клуба с 1910 года. Также "красные дьяволы" решили не ограничиваться полумерами вроде реконструкции существующей арены.

Вместо этого "Юнайтед" собирается построить "стадион мирового уровня" на месте существующего, и для этого клуб создает "оперативную группу по возрождению "Олд Траффорд" ("Old Trafford Regeneration Task Force").

Эту группу возглавит лорд Себастьян Коу, который был главой комитета Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. Также в нее войдут мэр Большого Манчестера Энди Бернем, глава совета округа Траффорд Сара Тодд и бывший защитник "Юнайтед" Гари Невилл.

Указанная группа займется разработкой проекта по перестройке "Олд Траффорд" и прилегающей территории.


Метки Манчестер Юнайтед, Олд Траффорд, Рэтклифф, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2024 22:00

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Последние комментарии:




  1. tihinya-moiyobir 08.03.2024 23:04 # tihinya-moiyobir
    Снести нахрен этот унитаз и построить на его месте кладбище, где первым будет похоронен САФ.

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  2. lfc-krr 08.03.2024 23:00 # lfc-krr
    Ретклиф наводит движуху

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  3. hammersmith 08.03.2024 22:41 # hammersmith
    Норм, крысам не придеься далеко переселяться

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