МЮ построит новый стадион на месте "Олд Траффорд"
"Манчестер Юнайтед" официально объявил, что не будет переезжать с "Олд Траффорд", но вместо своего нынешнего стадиона построит новый.
Вопрос со стадионом был одним из главных, когда сэр Джим Рэтклифф становился совладельцем "Манчестер Юнайтед", и британскому бизнесмену не потребовалось много времени, чтобы принять решение.
"Юнайтед" не будет переезжать с "Олд Траффорд", который является домом для клуба с 1910 года. Также "красные дьяволы" решили не ограничиваться полумерами вроде реконструкции существующей арены.
Вместо этого "Юнайтед" собирается построить "стадион мирового уровня" на месте существующего, и для этого клуб создает "оперативную группу по возрождению "Олд Траффорд" ("Old Trafford Regeneration Task Force").
Эту группу возглавит лорд Себастьян Коу, который был главой комитета Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. Также в нее войдут мэр Большого Манчестера Энди Бернем, глава совета округа Траффорд Сара Тодд и бывший защитник "Юнайтед" Гари Невилл.
Указанная группа займется разработкой проекта по перестройке "Олд Траффорд" и прилегающей территории.
08.03.2024 22:00
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Снести нахрен этот унитаз и построить на его месте кладбище, где первым будет похоронен САФ.
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