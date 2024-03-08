Тен Хаг уверен, что выиграл бы 75 из 100 первых матчей в МЮ, если бы не травмы
Эрик Тен Хаг заявил, что он бы выиграл 75 из своих первых 100 матчей в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед", если бы не травмы.
В прошлый уикенд "Юнайтед" потерпел поражение 3:1 от своих соседей из "Манчестер Сити" в рамках Премьер-Лиги. Тот матч стал 100-м для "красных дьяволов" при Тен Хаге с учетом всех соревнований.
Из этих 100 матчей "Юнайтед" выиграл 61, однако Тен Хаг убежден, что без травм этот показатель был бы гораздо выше.
"Мой процент побед говорит, что мы движемся в правильном направлении".
"Представьте, если бы у нас было больше доступных игроков, не так много травм. Побед легко могло бы быть 70-75, и это говорит о том ярком будущем, которое есть у этой команды и этих игроков".
"Потому что, если сравнивать, то сравнивайте с начальными периодами других тренеров и других команд или с предыдущими тренерами в этом клубе. Если вы это сделаете, то сможете увидеть, что у нас яркое будущее".
"Кроме того, думаю, у нас хороший баланс в плане возраста. У нас есть молодые игроки, игроки среднего возраста, опытные игроки".
"Представьте, когда все они доступны. Как я уже сказал, мы бы легко могли выиграть 75 матчей из 100, и это было бы совсем другое дело", — цитирует Тен Хага Sky Sports.
08.03.2024 21:00
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