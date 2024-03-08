Клопп вмешался в перепалку Трента с Холандом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп вмешался в обмен колкостями между своим защитником Трентом Александер-Арнольдом и нападающим "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом.

На этой неделе Трент заявил, что для "Ливерпуля" трофеи значат больше, чем для "Сити", потому что у двух клубов разные финансовые возможности.



В ответ на это Холанд сказал, что Трент не может делать такие выводы, потому что никогда не испытывал ощущение от завоевание требла. В пятницу свое слово взял Клопп.



"Несколько людей разговаривали со мной и советовали мне, что я должен сказать, а я сказал: "Вы должны подождать, пока я отвечу!"



"Не уверен, как часто в этом клубе мы вынуждены говорить: "Вы знаете, как сильно мы уважаем соперника".



"Пеп (Гвардиола) — лучший тренер в мире. У меня действительно хорошая жизнь, хотя я ничуть не близок к этому, и это абсолютно нормально".



"У них невероятные игроки и, наверное, лучший 9-й номер в лице Холанда. Кевин Де Брюйне войдет в историю. Все мы уважаем это, и уважает Трент".



"Но он родился в Ливерпуле. Он играл за все эти юношеские команды. Как бы вы думали в этой ситуации? Один из их слоганов гласит: "Это значит больше". И это действительно значит больше для нас".



"Два года назад у нас был парад в честь победы в Кубке Англии и Кубке Лиги, несмотря на поражение в финале Лиги Чемпионов в предыдущий день и упущенный из-за одного очка титул лиги. Это особенный клуб".



"Если мы чувствуем это, зачем нам нужно обсуждать это? Он так это чувствует, мы так это чувствуем".



"В Англии у "Манчестер Сити" невероятная статистика. Это много значит для них и для их людей, но, возможно, поскольку мы не побеждали так много, мы тоже чувствуем себя хорошо".



"В словах Трента нет ничего неправильного", — цитирует Клоппа Sky Sports.