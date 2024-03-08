"Челси" продаст Кукурелью вдвое дешевле, чем покупал

Марк Кукурелья "Челси" собирается продать левого защитника Марка Кукурелью вдвое дешевле, чем покупал.

Летом 2022 "Челси" опередил "Манчестер Сити" в борьбе за Кукурелью, купив Марка у "Брайтона" за 62 миллиона фунтов.

Однако Кукурелья толком не заиграл на "Стэмфорд Бридж", а нынешний наставник "Челси" Маурисио Почеттино только восемь раз выпускал Марка с первых минут в этом сезоне Премьер-Лиги.

Кукурелья недоволен своей ситуацией и собирается уйти из "Челси" грядущим летом, но и клуб полон желания расстаться с игроком ввиду давления от правил финансового фейр-плей.

Связанный с ФФП нюанс состоит в том, что "Челси" нужно будет продать ряд игроков до 30 июня, поэтому 25-летнего испанца лондонцы готовы отпустить всего за 30-35 млн. фунтов, сообщает Football Transfers.


Метки Кукурелья, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2024 19:00

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Последние комментарии:




  1. theo-zm 08.03.2024 19:41 # theo-zm
    Это они умеют
    Это их удел

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  2. takernotagiver 08.03.2024 19:08 # takernotagiver
    Время показало, что не в игроках Челси дело. Так что, кто купит его, уверен, не пожалеет

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  3. zonduz 08.03.2024 19:01 # zonduz
    Это как найти сотку в кармане, кокореша такой бесполезный, что уже бесплатный должен быть.

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