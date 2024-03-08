"Челси" продаст Кукурелью вдвое дешевле, чем покупал

"Челси" собирается продать левого защитника Марка Кукурелью вдвое дешевле, чем покупал.

Летом 2022 "Челси" опередил "Манчестер Сити" в борьбе за Кукурелью, купив Марка у "Брайтона" за 62 миллиона фунтов.



Однако Кукурелья толком не заиграл на "Стэмфорд Бридж", а нынешний наставник "Челси" Маурисио Почеттино только восемь раз выпускал Марка с первых минут в этом сезоне Премьер-Лиги.



Кукурелья недоволен своей ситуацией и собирается уйти из "Челси" грядущим летом, но и клуб полон желания расстаться с игроком ввиду давления от правил финансового фейр-плей.



Связанный с ФФП нюанс состоит в том, что "Челси" нужно будет продать ряд игроков до 30 июня, поэтому 25-летнего испанца лондонцы готовы отпустить всего за 30-35 млн. фунтов, сообщает Football Transfers.