Рэднапп советует "Ливерпулю" назначить Джеррарда

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп заявил, что хотел бы видеть Стивена Джеррарда преемником Юргена Клоппа в "Ливерпуле".

Как известно, в конце этого сезона "Ливерпуль" прощается с Клоппом. Юрген уведомил боссов о своем решении еще в ноябре, и с тех пор "красные" ведут поиски нового рулевого.



Джеррард, который ныне тренирует "Аль-Иттифак" из Саудовской Аравии, не входит в число фаворитов на роль преемника Клоппа, однако Рэднапп считает, что это назначение имеет смысл.



"Я кое-кого назову, и люди подумают, что я спятил, но я бы отдал эту работу Стивену Джеррарду. Знаю, люди скажут, что он провалился в "Астон Вилле" и не смог достичь успеха там, но он свой человек для "Ливерпуля" и был невероятным игроком для них".



"Он обладает страстью к игре, и я привык слушать его, когда он тренировал "Рейнджерс". Я всегда думал, что он станет тренером топ-уровня. Я бы хотел увидеть его во главе "Ливерпуля", — цитирует Рэднаппа Daily Mirror.