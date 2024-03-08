Рэднапп советует "Ливерпулю" назначить Джеррарда
Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп заявил, что хотел бы видеть Стивена Джеррарда преемником Юргена Клоппа в "Ливерпуле".
Как известно, в конце этого сезона "Ливерпуль" прощается с Клоппом. Юрген уведомил боссов о своем решении еще в ноябре, и с тех пор "красные" ведут поиски нового рулевого.
Джеррард, который ныне тренирует "Аль-Иттифак" из Саудовской Аравии, не входит в число фаворитов на роль преемника Клоппа, однако Рэднапп считает, что это назначение имеет смысл.
"Я кое-кого назову, и люди подумают, что я спятил, но я бы отдал эту работу Стивену Джеррарду. Знаю, люди скажут, что он провалился в "Астон Вилле" и не смог достичь успеха там, но он свой человек для "Ливерпуля" и был невероятным игроком для них".
"Он обладает страстью к игре, и я привык слушать его, когда он тренировал "Рейнджерс". Я всегда думал, что он станет тренером топ-уровня. Я бы хотел увидеть его во главе "Ливерпуля", — цитирует Рэднаппа Daily Mirror.
08.03.2024 18:00
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Последние комментарии:
Даже с ним будем ссать на муму6лядей
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Вполне, приличный вариант!
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Ну хз, на данный момент вряд ли кто-то из болельщиков Ливерпуля и персональных фанатов Стиви хотел бы видеть его тренером Ливерпуля)
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