Рэднапп советует "Ливерпулю" назначить Джеррарда

Стивен Джеррард Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп заявил, что хотел бы видеть Стивена Джеррарда преемником Юргена Клоппа в "Ливерпуле".

Как известно, в конце этого сезона "Ливерпуль" прощается с Клоппом. Юрген уведомил боссов о своем решении еще в ноябре, и с тех пор "красные" ведут поиски нового рулевого.

Джеррард, который ныне тренирует "Аль-Иттифак" из Саудовской Аравии, не входит в число фаворитов на роль преемника Клоппа, однако Рэднапп считает, что это назначение имеет смысл.

"Я кое-кого назову, и люди подумают, что я спятил, но я бы отдал эту работу Стивену Джеррарду. Знаю, люди скажут, что он провалился в "Астон Вилле" и не смог достичь успеха там, но он свой человек для "Ливерпуля" и был невероятным игроком для них".

"Он обладает страстью к игре, и я привык слушать его, когда он тренировал "Рейнджерс". Я всегда думал, что он станет тренером топ-уровня. Я бы хотел увидеть его во главе "Ливерпуля", — цитирует Рэднаппа Daily Mirror.


Метки Аль-Иттифак, Джеррард, Ливерпуль, Рэднапп, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2024 18:00

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Последние комментарии:




  1. tihinya-moiyobir 08.03.2024 18:06 # tihinya-moiyobir
    Даже с ним будем ссать на муму6лядей

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  2. gunars 08.03.2024 18:04 # gunars
    Вполне, приличный вариант!

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  3. sausage 08.03.2024 18:04 # sausage
    Ну хз, на данный момент вряд ли кто-то из болельщиков Ливерпуля и персональных фанатов Стиви хотел бы видеть его тренером Ливерпуля)

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