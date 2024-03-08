Уайлдер обсудит свое будущее с владельцем "Шеффилд Юнайтед"

Главный тренер "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер обсудит с владельцем клуба принцем Абдуллой свое будущее.

Напомним, Уайлдер только в декабре вернулся в "Шеффилд Юнайтед", за который он играл и который ранее уже тренировал.



Это назначение не помогло "Шеффилд Юнайтед" взбодриться. "Клинки" только ускорили свое падение и сейчас занимают последнее место в Премьер-Лиге.



"Шеффилд Юнайтед" забил меньше всех в дивизионе, пропустил больше всех и за 11 матчей до завершения сезона находится в 11 очках от спасительного места.



Череда негативных результатов, включая домашнее поражение 0:6 от "Арсенала" в минувший понедельник, заставила принца Абдуллу вызвать Уайлдера к себе на ковер.



"На следующей неделе я собираюсь в Эр-Рияд на четыре-пять дней для встреч с владельцами. Они понимают ситуацию, в которой мы находимся. Им не нравится эта ситуация, но я и не ожидал другого", — цитирует Уайлдера BBC.