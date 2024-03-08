Хейлунд и Артета — лучшие в Премьер-Лиге в феврале

Расмус Хейлунд из "Манчестер Юнайтед" и Микель Артета из "Арсенала" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам февраля.

Купленный прошлым летом у "Аталанты" за 72 миллиона фунтов Хейлунд не мог отличиться в Премьер-Лиге до Boxing Day, зато после этого у датского нападающего резко пошла игра.



В течение февраля Хейлунд совершил больше результативных действий в Премьер-Лиге, чем какой-либо другой игрок, забив пять голов и сделав один "ассист".



21-летний Хейлунд отличился в каждом из четырех матчей "Юнайтед" в феврале, отпраздновав четыре победы.



Помимо Хейлунда, в шорт-листе Премьер-Лиге на звание Игрока Месяца по итогам февраля также значились Фил Фоден, Жоао Гомес, Паскаль Гросс, Родриго Мунис, Букайо Сака и Олли Уоткинс.



Хейлунд стал первым датчанином, завоевавшим эту награду, и вторым представителем "Юнайтед", признававшимся Игроком Месяца в сезоне 2023/24, — после защитника Харри Магуайра в ноябре.



А звание Тренера Месяца досталось Артете, чей "Арсенал" стал единственной командой, преодолевшей февраль со 100-процентным результатом.



Подопечные Артеты последовательно победили "Ливерпуль" (3:1), "Вест Хэм" (0:6), "Бернли" (0:5) и "Ньюкасл" (4:1).



Конкурентами 41-летнего испанца в борьбе за эту награду выступали Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" и Эрик Тен Хаг из "Манчестер Юнайтед".



За свою непродолжительную тренерскую карьеру Артета становился обладателем этой награды уже семь раз — только семь тренеров превосходят Микеля по этому показателю.



