"Барселона" хочет купить Гринвуда летом

"Барселона" предпринимает конкретные шаги к приобретению нападающего Мейсона Гринвуда, принадлежащего "Манчестер Юнайтед".

Гринвуд очень хорошо освоился в испанском футболе, будучи отправленным в аренду в "Хетафе" на этот сезон. Мейсон забил шесть голов и отдал пять результативных передач в рамках Ла Лиги.



Своей игрой Гринвуд привлек внимание ряда более серьезных клубов, и каталонское издание Sport может подтвердить, что 22-летний англичанин значится среди целей "Барселоны" на ближайшее трансферное окно.



"Барселона" находит Гринвуда привлекательной инвестиционной возможностью, ожидая, что "Юнайтед" не будет задирать цену за игрока с подпорченной репутацией. Также на "Ноу Камп" помнят, что от контракта Мейсона остается только один год, хотя "красным дьяволам" принадлежит опция продления на 12 месяцев.



Более того, "Барселона" уже налаживает связи с окружением Гринвуда, но к более решительным шагам перейдет, когда будет понимать свою ситуацию с соблюдением правил финансового фейр-плей.