Владельцы "Ливерпуля" встретились с Эдвардсом

Владельцы "Ливерпуля" сохраняют надежду вернуть бывшего спортивного директора Майкла Эдвардса в клуб.

В данный момент "Ливерпуль" ищет не только преемника для Юргена Клоппа на посту главного тренера, но и замену покинувшему клуб спортивному директору Йоргу Шмадтке.



Целью номер один "Ливерпуля" на вакантную должность является 44-летний Эдвардс, который ушел от "красных" в 2022 и сейчас трудится советником в компании Ludonautics, которая оказывает консультативные услуги в области спорта.



По информации The Guardian, в прошлое воскресенье делегация боссов "Ливерпуля", включая хозяина Джона Генри и президента Майка Гордона, провела встречу с Эдвардсом в Бостоне.



С момента своего ухода из "Ливерпуля" Эдвардс отказал множеству клубов, включая "Челси". Если Майкл и возьмется снова за работу на "Энфилде", то захочет получить больше власти, включая полный контроль над селекционным и аналитическим департаментом.