Фернандиньо рассказал, как Гвардиола помог "Сити" заполучить Де Брюйне

Экс-капитан "Манчестер Сити" Фернандиньо рассказал, как главный тренер Хосеп Гвардиола помог "горожанам" заполучить полузащитника Кевина Де Брюйне еще до своего перехода в клуб.

Де Брюйне сыграл ключевую роль в успехах "Сити" после своего перехода из "Вольфсбурга" за 54 миллиона фунтов в 2015 году.



За год до этого Де Брюйне находился на радаре у "Баварии", которую в то время тренировал Гвардиола, однако Хосеп не позволил клубу из Мюнхена подписать Кевина. Фернандиньо убежден, что это была гениальная многоходовка каталонского стратега.



"Он (Гвардиола) был в "Баварии", а Де Брюйне был в "Вольфсбурге". Скауты "Баварии" сказали: "Мы следим за этим парнем, что ты думаешь насчет его приглашения сюда?" А Пеп сказал: "Нет, нет, нет, я не хочу его, я не думаю, что он впишется в нашу команду".



"Спустя год Де Брюйне перешел в "Манчестер Сити". Спустя еще год сам Гвардиола перешел в "Сити". Понимаете? Этот парень знал, что он перейдет в "Сити", и он отправил Де Брюйне туда", — цитирует Фернандиньо The Sun.