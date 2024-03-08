Кайседо чувствует, что избавился от давления из-за своего ценника
Полузащитник "Челси" Мойсес Кайседо заявил, что избавился от давления, связанного со своим ценником, и наслаждается игрой в футбол.
Прошлым летом "Челси" приобрел Кайседо у "Брайтона" за рекордные для всей Премьер-Лиги 115 миллионов фунтов. Первые месяцы на новом месте Мойсес выглядел неважно, как и вся его команда.
Однако Кайседо уверен, что этот сложный период остался позади. 22-летний эквадорец чувствует, что у него пошла игра.
"Поначалу мне было сложно. Я не получал удовольствия от игры, потому что слегка ощущал давление из-за своего ценника и того, что дела команды шли неважно. Теперь у меня получается. Думаю, во второй половине сезона Премьер-Лиги у меня получается, и я наслаждаюсь этим".
"Игроку очень важно делать свою работу и получать от этого удовольствие, потому что ради этого ты и трудишься. С момента своего перехода я с улыбкой тружусь на каждой тренировке, я наслаждаюсь этим, и теперь я могу сказать, что в каждом матче чувствую себя увереннее, помогаю команде и чувствую себя счастливым", — сообщил Кайседо ESPN Argentina.
08.03.2024 12:00
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Наёб похлеще Макаку. Даже Бакайоко лучше смотрелся, чем этот мешок с говном.
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Жду не дождусь, когда продадут этого дровосека! Просто вымораживает его игра!) Сколько голов уже привез и сколько еще привезет, ведь давления больше нет. Когда надо в опорной побороться, он от любого столкновения падает на живот и поднимает руки - настоящий боец! Но если уж не упал, дак он с вероятностью 90 процентов ударит по ногам, на грани желтой карточки! А если его обыграл футболист и отбежал на 2 метра, то он просто перестает бежать за ним!
"Я хааачуу жиить в Лондууунее" (115млн)
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о чем он? как говно играет
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