Кайседо чувствует, что избавился от давления из-за своего ценника

Мойсес Кайседо Полузащитник "Челси" Мойсес Кайседо заявил, что избавился от давления, связанного со своим ценником, и наслаждается игрой в футбол.

Прошлым летом "Челси" приобрел Кайседо у "Брайтона" за рекордные для всей Премьер-Лиги 115 миллионов фунтов. Первые месяцы на новом месте Мойсес выглядел неважно, как и вся его команда.

Однако Кайседо уверен, что этот сложный период остался позади. 22-летний эквадорец чувствует, что у него пошла игра.

"Поначалу мне было сложно. Я не получал удовольствия от игры, потому что слегка ощущал давление из-за своего ценника и того, что дела команды шли неважно. Теперь у меня получается. Думаю, во второй половине сезона Премьер-Лиги у меня получается, и я наслаждаюсь этим".

"Игроку очень важно делать свою работу и получать от этого удовольствие, потому что ради этого ты и трудишься. С момента своего перехода я с улыбкой тружусь на каждой тренировке, я наслаждаюсь этим, и теперь я могу сказать, что в каждом матче чувствую себя увереннее, помогаю команде и чувствую себя счастливым", — сообщил Кайседо ESPN Argentina.


Метки Кайседо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2024 12:00

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Последние комментарии:




  1. tihinya-moiyobir 08.03.2024 12:16 # tihinya-moiyobir
    Наёб похлеще Макаку. Даже Бакайоко лучше смотрелся, чем этот мешок с говном.

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  2. quickelf 08.03.2024 12:14 # quickelf
    Жду не дождусь, когда продадут этого дровосека! Просто вымораживает его игра!) Сколько голов уже привез и сколько еще привезет, ведь давления больше нет. Когда надо в опорной побороться, он от любого столкновения падает на живот и поднимает руки - настоящий боец! Но если уж не упал, дак он с вероятностью 90 процентов ударит по ногам, на грани желтой карточки! А если его обыграл футболист и отбежал на 2 метра, то он просто перестает бежать за ним!

    "Я хааачуу жиить в Лондууунее" (115млн)

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  3. charmk 08.03.2024 12:13 # charmk
    о чем он? как говно играет

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