Кайседо чувствует, что избавился от давления из-за своего ценника

Полузащитник "Челси" Мойсес Кайседо заявил, что избавился от давления, связанного со своим ценником, и наслаждается игрой в футбол.

Прошлым летом "Челси" приобрел Кайседо у "Брайтона" за рекордные для всей Премьер-Лиги 115 миллионов фунтов. Первые месяцы на новом месте Мойсес выглядел неважно, как и вся его команда.



Однако Кайседо уверен, что этот сложный период остался позади. 22-летний эквадорец чувствует, что у него пошла игра.



"Поначалу мне было сложно. Я не получал удовольствия от игры, потому что слегка ощущал давление из-за своего ценника и того, что дела команды шли неважно. Теперь у меня получается. Думаю, во второй половине сезона Премьер-Лиги у меня получается, и я наслаждаюсь этим".



"Игроку очень важно делать свою работу и получать от этого удовольствие, потому что ради этого ты и трудишься. С момента своего перехода я с улыбкой тружусь на каждой тренировке, я наслаждаюсь этим, и теперь я могу сказать, что в каждом матче чувствую себя увереннее, помогаю команде и чувствую себя счастливым", — сообщил Кайседо ESPN Argentina.