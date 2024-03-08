Почеттино понимает разочарование фанатов "Челси"

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что понимает разочарование болельщиков своего клуба.

В данный момент "Челси" занимает только 11-ю позицию в Премьер-Лиге, одержав лишь 10 побед в этом сезоне английского первенства, из-за чего Почеттино находится под серьезным давлением.



Болельщики "Челси" ясно выразили свое разочарование во время матча против "Брентфорда" в минувший уикенд (2:2), принявшись скандировать кричалки с призывом вернуть Жозе Моуриньо и с оскорблением в адрес Почеттино. Маурисио понимает, почему это происходит, и надеется исправить ситуацию.



"Нам нужно принять разочарование (фанатов). Возможно, будь я сам фанатом, я бы чувствовал то же самое, ведь мы не соответствуем ожиданиям. Мы должны нести ответственность за свою игру и усердно стараться прибавить".



"Мы страдаем от негатива, но мы не можем перестать верить. Нам нужно продолжать верить и постараться проявить себя в понедельник".



"Я правда верю, что мы можем быть успешны. Конечно, нам нужны наши фанаты. Мы надеемся, что фанаты будет поддерживать нас в понедельник и помогут нам выиграть матч. Это так важно для наших игроков".



"Мы верим, что можем начать выигрывать матчи и приблизиться к зоне еврокубков. У нас есть такая возможность, но если ты перестанешь верить, ты сползешь вниз по таблице", — цитирует Почеттино BBC.