Артета не передумал покупать нападающего летом

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что впечатляющая результативность его команды в 2024 году не повлияет на планы "канониров" по приобретению нападающего в январе.

После Нового года "Арсенал" забил 31 гол в семи матчах Премьер-Лиге — больше всех в дивизионе, включая своих конкурентов по чемпионской гонке в лице "Ливерпуля" (25) и "Манчестер Сити" (20).



Однако на вопрос о том, по-прежнему ли он собирается купить нападающего, Артета ответил, что "Арсенал" уже давно определился со своими планами на летнее трансферное окно и менять их не собирается.



"Планы, которые у нас есть на лето, очень ясны. Они были почти сформированы еще на старте сезона, учитывая наше понимание контрактных ситуаций некоторых игроков и того, как мы можем улучшить определенные области команды. Эта ситуация (с обилием голов в 2024 году) не меняет наши планы", — цитирует Артету Evening Standard.