Клопп уверен, что Нуньес еще не достиг своего пика
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его нападающий Дарвин Нуньес еще не достиг своего пика.
Накануне Нуньес своими двумя красивейшими голами помог "Ливерпулю" сокрушить "Спарту" со счетом 1:5 в первом матче 1/8 Лиги Европы.
На счету Нуньеса уже 16 голов в этом сезоне, включая пять в четырех последних матчах, однако Клопп не сомневается, что Дарвин может играть лучше, несмотря на сохраняющиеся насмешки со стороны соперников, сравнивающих 24-летнего уругвайца с Энди Кэрроллом.
"Его это не беспокоит, и он просто продолжает идти вперед".
"Он абсолютно больше, чем нормально, провел свой первый сезон, но ему нужно было адаптироваться. Он это сделал, освоившись в этой команде".
"Он обожает играть за эту команду вместе с этими парнями, и мастерство лезет у него из ушей, если честно".
"Можно ли сказать, что в целом это его абсолютный пик? У нас — нет. Может ли он прибавить? Да. Постоянно ли он излучает угрозу? Да", — цитирует Клоппа BBC.
08.03.2024 08:00
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