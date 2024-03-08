"Челси" планирует продать до четырех игроков к 30 июня

"Челси" планирует продать до четырех игроков не позднее конца июня, чтобы не нарушить правила финансового фейр-плей Премьер-Лиги.

Накануне "Челси" отчитался об убытке в 90.1 млн. фунтов за прошлый сезон. В предыдущие 12 месяц "синие" тоже ушли в глубокий минус — на 121.4 млн. фунтов.



Поскольку правила ФФП Премьер-Лиги ограничивают лимит убытка в 105 млн. фунтов за трехлетний период, над "Челси" нависла реальная угроза нарушить правила и быть подвергнутым санкциям — вроде штрафа или снятия очков.



Однако этот финансовый год завершается 30 июня, и после окончания сезона у "Челси" еще будет время, чтобы с помощью распродажи игроков поправить ситуацию с ФФП.



По информации Football Insider, план "Челси" состоит в том, чтобы продать до четырех игроков первой команды. Клуб уже определил выставляемых на трансфер футболистов и уведомил их агентов о необходимости собрать чемоданы и быть наготове.



Добавим, наиболее выгодной с точки зрения ФФП для "Челси" была бы продажа собственных воспитанников вроде Трево Чалобы или Конора Галлахера. Формально эти игроки не стоили клубу ничего, поэтому вся сумма с их продажи будет учтена как чистая прибыль.