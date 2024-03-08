"Челси" планирует продать до четырех игроков к 30 июня
"Челси" планирует продать до четырех игроков не позднее конца июня, чтобы не нарушить правила финансового фейр-плей Премьер-Лиги.
Накануне "Челси" отчитался об убытке в 90.1 млн. фунтов за прошлый сезон. В предыдущие 12 месяц "синие" тоже ушли в глубокий минус — на 121.4 млн. фунтов.
Поскольку правила ФФП Премьер-Лиги ограничивают лимит убытка в 105 млн. фунтов за трехлетний период, над "Челси" нависла реальная угроза нарушить правила и быть подвергнутым санкциям — вроде штрафа или снятия очков.
Однако этот финансовый год завершается 30 июня, и после окончания сезона у "Челси" еще будет время, чтобы с помощью распродажи игроков поправить ситуацию с ФФП.
По информации Football Insider, план "Челси" состоит в том, чтобы продать до четырех игроков первой команды. Клуб уже определил выставляемых на трансфер футболистов и уведомил их агентов о необходимости собрать чемоданы и быть наготове.
Добавим, наиболее выгодной с точки зрения ФФП для "Челси" была бы продажа собственных воспитанников вроде Трево Чалобы или Конора Галлахера. Формально эти игроки не стоили клубу ничего, поэтому вся сумма с их продажи будет учтена как чистая прибыль.
08.03.2024 07:00
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Все знают, что Лавия не хочет в ливерпуль, но пришло время продать его туда. Вместе с его однояичным братом Угочугвой. Будут божить под руководством Ходжсона. Луверпуль как раз получит кучу денег за своих звёзд летом, вроде Салаха и Дейка, которые уйдут вместе с немецким нытиком.
И волки целы, и пеликаны покормлены.
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Лукаку в гейклуб за сотку сольем и все будет на мази.
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