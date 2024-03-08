Клопп развеял опасения насчет здоровья Конате и Гомеса

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп развеял опасения насчет состояния здоровья защитников Ибраимы Конате и Джо Гомеса после победы 1:5 над "Спартой" в Лиге Европы.

Матч в Праге в четверг вечером был завершен для Гомеса уже в перерыве, тогда как Конате покинул футбольное поле в начале второго тайма, причем сделал это с явным дискомфортом.



Две вынужденные замены выглядят тревожно для "Ливерпуля" в преддверии битвы с "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге, однако у обоих есть шансы поправиться к уикенду.



"Ибу сказал мне: "Если я совершу еще одно ускорение, это может закончиться плохо". Он должен быть в порядке, но мы не знаем".



"Джо в порядке. Он много играл, это просто ротация", — цитирует Клоппа The Independent.