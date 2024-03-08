"Вест Хэм" проиграл в гостях у "Фрайбурга"
Дважды победив "Фрайбург" на групповом этапе Лиги Европы, в первом матче 1/8 финала "Вест Хэм" проиграл немецкой команде со счетом 1:0.
Судьба матча в Германии была решена на 81-й минуте, когда Михаэль Грегорич с близкого расстояния подправил мяч в ворота после удара партнера.
На исходе компенсированного времени "молотобойцы" претендовали на пенальти, а рефери даже ходил к монитору, но в итоге арбитры предпочли не вмешиваться.
Через неделю "Фрайбург" совершит ответный визит на Лондонский стадион. Тогда и определится судьба путевки в четвертьфинал турнира.
"Фрайбург" (Германия) — "Вест Хэм" (Англия) — 1:0 (0:0)
Гол: Грегорич 81.
"Вест Хэм": Фабиански, Цоуфал, Зума, Мавропанос, Палмери (Крессуэлл 68), Альварес, Соучек, Уорд-Проуз (Филлипс 81), Пакета (Антонио 90), Кудус, Боуэн.
08.03.2024 01:00
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дома разгромный вынос немцев 2:0.
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