"Вест Хэм" проиграл в гостях у "Фрайбурга"

Дважды победив "Фрайбург" на групповом этапе Лиги Европы, в первом матче 1/8 финала "Вест Хэм" проиграл немецкой команде со счетом 1:0.

Судьба матча в Германии была решена на 81-й минуте, когда Михаэль Грегорич с близкого расстояния подправил мяч в ворота после удара партнера.



На исходе компенсированного времени "молотобойцы" претендовали на пенальти, а рефери даже ходил к монитору, но в итоге арбитры предпочли не вмешиваться.



Через неделю "Фрайбург" совершит ответный визит на Лондонский стадион. Тогда и определится судьба путевки в четвертьфинал турнира.



"Фрайбург" (Германия) — "Вест Хэм" (Англия) — 1:0 (0:0)



Гол: Грегорич 81.



"Вест Хэм": Фабиански, Цоуфал, Зума, Мавропанос, Палмери (Крессуэлл 68), Альварес, Соучек, Уорд-Проуз (Филлипс 81), Пакета (Антонио 90), Кудус, Боуэн.