Холанд ответил Тренту насчет важности трофеев

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд ответил на заявление защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда о том, что для "красных" трофеи важнее, чем для "горожан".

На днях Александер-Арнольд признал, что "Сити" был успешнее "Ливерпуля" в последние годы, однако Трент выразил мнение, что для "красных" выигранные трофеи имеют более высокое значение, учитывая разные финансовые возможности двух клубов.



В преддверии выезда на "Энфилд" в ближайший уикенд Холанд дерзко ответил Александер-Арнольду, указав на то, что Трент никогда не выигрывал требл, чтобы рассуждать о важности этого успеха.



"Если он хотел так сказать, то ладно".



"Я здесь только один год, и я выиграл требл. Это довольно приятное чувство. Я не думаю, что он точно знает это чувство. Это то, что я прочувствовал в прошлом сезоне, и это было довольно приятно".



"Они могут говорить, сколько хотят. Он может говорить, сколько хочет. Я не знаю, почему он делает это, но мне все равно", — цитирует Холанда The Independent.