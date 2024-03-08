Холанд ответил Тренту насчет важности трофеев

Эрлинг Холанд Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд ответил на заявление защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда о том, что для "красных" трофеи важнее, чем для "горожан".

На днях Александер-Арнольд признал, что "Сити" был успешнее "Ливерпуля" в последние годы, однако Трент выразил мнение, что для "красных" выигранные трофеи имеют более высокое значение, учитывая разные финансовые возможности двух клубов.

В преддверии выезда на "Энфилд" в ближайший уикенд Холанд дерзко ответил Александер-Арнольду, указав на то, что Трент никогда не выигрывал требл, чтобы рассуждать о важности этого успеха.

"Если он хотел так сказать, то ладно".

"Я здесь только один год, и я выиграл требл. Это довольно приятное чувство. Я не думаю, что он точно знает это чувство. Это то, что я прочувствовал в прошлом сезоне, и это было довольно приятно".

"Они могут говорить, сколько хотят. Он может говорить, сколько хочет. Я не знаю, почему он делает это, но мне все равно", — цитирует Холанда The Independent.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2024 00:05

Количество просмотров Просмотров: 417

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 08.03.2024 00:51 # vyrentz
    Уровень интеллекта как у Трампа. Тупо вайбы рыжого педофила

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  2. bes-ter 08.03.2024 00:47 # bes-ter
    А заметили что когда картонным нечего сказать, когда они знают что их обоссут они комментарии не пишут?

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  3. bes-ter 08.03.2024 00:44 # bes-ter
    Просто унизил красную шлюху...

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  4. gucman 08.03.2024 00:42 # gucman
    знатно он унизил трента

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  5. artur-1992 08.03.2024 00:37 # artur-1992
    я вам так скажу ребята, холанд это мусор, кисло что рыгает

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  6. superglor 08.03.2024 00:06 # superglor
    Обоссал портового выскочку просто с козырей.

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