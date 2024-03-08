Холанд ответил Тренту насчет важности трофеев
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд ответил на заявление защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда о том, что для "красных" трофеи важнее, чем для "горожан".
На днях Александер-Арнольд признал, что "Сити" был успешнее "Ливерпуля" в последние годы, однако Трент выразил мнение, что для "красных" выигранные трофеи имеют более высокое значение, учитывая разные финансовые возможности двух клубов.
В преддверии выезда на "Энфилд" в ближайший уикенд Холанд дерзко ответил Александер-Арнольду, указав на то, что Трент никогда не выигрывал требл, чтобы рассуждать о важности этого успеха.
"Если он хотел так сказать, то ладно".
"Я здесь только один год, и я выиграл требл. Это довольно приятное чувство. Я не думаю, что он точно знает это чувство. Это то, что я прочувствовал в прошлом сезоне, и это было довольно приятно".
"Они могут говорить, сколько хотят. Он может говорить, сколько хочет. Я не знаю, почему он делает это, но мне все равно", — цитирует Холанда The Independent.
08.03.2024 00:05
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Последние комментарии:
Уровень интеллекта как у Трампа. Тупо вайбы рыжого педофила
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А заметили что когда картонным нечего сказать, когда они знают что их обоссут они комментарии не пишут?
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Просто унизил красную шлюху...
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знатно он унизил трента
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я вам так скажу ребята, холанд это мусор, кисло что рыгает
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Обоссал портового выскочку просто с козырей.
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