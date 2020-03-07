"Астон Вилла" и "Аякс" сыграли без голов
"Астон Вилла" завершила без голов первый матч 1/8 финала Лиги Конференций против "Аякса".
Матч в Амстердаме не изобиловал опасными моментами. Команды лишь по разу пробили в створ ворот друг друга, хотя некоторое территориальное преимущество было на стороне хозяев.
Примечательно, что обе команды матч заканчивали вдесятером.
Судьба путевки в четвертьфинал решится во время ответной встречи на "Вилла Парк" через неделю.
"Аякс" (Голландия) — "Астон Вилла" (Англия) — 0:0 (0:0)
"Астон Вилла": Мартинес, Конса, Лангле, Торрес (Кэш 45), Динь (Морено 74), Диаби (Макгинн 63), Луис, Ироегбунам (Дзаньоло 74), Тилеманс, Роджерс (Бэйли 63), Уоткинс.
Удаления: Гоэйер 86 — Конса 83.
07.03.2024 23:00
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