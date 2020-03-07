"Астон Вилла" и "Аякс" сыграли без голов

Джордан Хендерсон и Дуглас Луис "Астон Вилла" завершила без голов первый матч 1/8 финала Лиги Конференций против "Аякса".

Матч в Амстердаме не изобиловал опасными моментами. Команды лишь по разу пробили в створ ворот друг друга, хотя некоторое территориальное преимущество было на стороне хозяев.

Примечательно, что обе команды матч заканчивали вдесятером.

Судьба путевки в четвертьфинал решится во время ответной встречи на "Вилла Парк" через неделю.

"Аякс" (Голландия) — "Астон Вилла" (Англия) — 0:0 (0:0)

"Астон Вилла": Мартинес, Конса, Лангле, Торрес (Кэш 45), Динь (Морено 74), Диаби (Макгинн 63), Луис, Ироегбунам (Дзаньоло 74), Тилеманс, Роджерс (Бэйли 63), Уоткинс.

Удаления: Гоэйер 86 — Конса 83.


Метки Астон Вилла, Аякс, Лига Конференций

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2024 23:00

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