"Астон Вилла" и "Аякс" сыграли без голов

"Астон Вилла" завершила без голов первый матч 1/8 финала Лиги Конференций против "Аякса".

Матч в Амстердаме не изобиловал опасными моментами. Команды лишь по разу пробили в створ ворот друг друга, хотя некоторое территориальное преимущество было на стороне хозяев.



Примечательно, что обе команды матч заканчивали вдесятером.



Судьба путевки в четвертьфинал решится во время ответной встречи на "Вилла Парк" через неделю.



"Аякс" (Голландия) — "Астон Вилла" (Англия) — 0:0 (0:0)



"Астон Вилла": Мартинес, Конса, Лангле, Торрес (Кэш 45), Динь (Морено 74), Диаби (Макгинн 63), Луис, Ироегбунам (Дзаньоло 74), Тилеманс, Роджерс (Бэйли 63), Уоткинс.



Удаления: Гоэйер 86 — Конса 83.