"Ливерпуль" разгромил "Спарту" в Лиге Европы

"Ливерпуль" сделал большой шаг по направлению четвертьфинала Лиги Европы, выиграв первый матч 1/8 финала против "Спарты" со счетом 1:5. А вот "Брайтон" оказался на грани вылета из турнира.

"Ливерпулю" потребовалось четыре с небольшим минуты, чтобы заработать пенальти. Это Алексис Макаллистер нарвался на фол в чужой штрафной и сам же реализовал 11-метровый, разведя мяч и голкипера по разным углам — 0:1.



"Спарта" пошла большими силами отыгрываться, но на 25-й минуте попалась на контратаке, в завершении которой Дарвин Нуньес как рукой направил мяч под перекладину с дистанции — 0:2.



Хозяева вновь принялась оказывать давление, но под занавес тайма гости охладили этот пыл несколькими комбинациями, а перед самым уходом команд на перерыв Нуньес классно пробил с подъема с острого угла — 0:3.



Второй тайм начался с того, что вышедший на замену Конор Брэдли неудачно прервал прострел с фланга и поразил свои ворота — 1:3.



"Спарта" воодушевилась, но на 54-й минуте разница в счете вновь стала крупной. Луис Диас принял мяч в центре штрафной, вторым касанием нанеся удар с рикошетом — 1:4.



На 84-й минуте ворота домашней команды поразил вышедший на замену Мохамед Салах, однако этот гол не был засчитан из-за офсайда.



И все-таки "Спарта" пропустила пятый гол. На исходе компенсированного времени Доминик Собослаи пробил с границы штрафной площади — 1:5.



В параллельном матче "Брайтон" не справился с "Ромой". Матч в Риме начался с того, что Пауло Дибала воспользовался ошибкой защитника, вышел один на один, проскочил мимо голкипера и поразил пустые ворота — 1:0. А под занавес первого тайма Ромелу Лукаку ворвался в штрафную с правого фланга и пробил низом в ближний угол — 2:0.



Во втором тайме Джанлука Манчини ногой опустил мяч в ворота после длинного заброса — 3:0. И почти сразу же Брайан Кристанте головой замкнул подачу партнера — 4:0.



"Спарта" (Чехия) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:5 (0:3)



Голы: Брэдли 46 (авт) — Макаллистер 7 (пен), Нуньес 25, 45, Диас 53, Собослаи 90.



"Ливерпуль": Келлехер, Гомес (Брэдли 45), Конате (Ван Дейк 50), Куанса, Робертсон, Эндо, Макаллистер (Кларк 65), Эллиотт, Гакпо, Нуньес (Собослаи 51), Диас (Салах 74).



"Рома" (Италия) —"Брайтон" (Англия) — 4:0 (2:0)



Голы: Дибала 12, Лукаку 43, Манчини 64, Кристанте 68.



"Брайтон": Стил, Лэмпти, Данк, Ван Хекке, Игорь (Эступиньян 75), Гросс, Гилмор (Балеба 81), Буонанотте (Велтман 75), Энсисо (Фати 45), Адингра, Уэлбек (Фергюсон 81).