"Ливерпуль" разгромил "Спарту" в Лиге Европы

Дарвин Нуньес "Ливерпуль" сделал большой шаг по направлению четвертьфинала Лиги Европы, выиграв первый матч 1/8 финала против "Спарты" со счетом 1:5. А вот "Брайтон" оказался на грани вылета из турнира.

"Ливерпулю" потребовалось четыре с небольшим минуты, чтобы заработать пенальти. Это Алексис Макаллистер нарвался на фол в чужой штрафной и сам же реализовал 11-метровый, разведя мяч и голкипера по разным углам — 0:1.

"Спарта" пошла большими силами отыгрываться, но на 25-й минуте попалась на контратаке, в завершении которой Дарвин Нуньес как рукой направил мяч под перекладину с дистанции — 0:2.

Хозяева вновь принялась оказывать давление, но под занавес тайма гости охладили этот пыл несколькими комбинациями, а перед самым уходом команд на перерыв Нуньес классно пробил с подъема с острого угла — 0:3.

Второй тайм начался с того, что вышедший на замену Конор Брэдли неудачно прервал прострел с фланга и поразил свои ворота — 1:3.

"Спарта" воодушевилась, но на 54-й минуте разница в счете вновь стала крупной. Луис Диас принял мяч в центре штрафной, вторым касанием нанеся удар с рикошетом — 1:4.

На 84-й минуте ворота домашней команды поразил вышедший на замену Мохамед Салах, однако этот гол не был засчитан из-за офсайда.

И все-таки "Спарта" пропустила пятый гол. На исходе компенсированного времени Доминик Собослаи пробил с границы штрафной площади — 1:5.

В параллельном матче "Брайтон" не справился с "Ромой". Матч в Риме начался с того, что Пауло Дибала воспользовался ошибкой защитника, вышел один на один, проскочил мимо голкипера и поразил пустые ворота — 1:0. А под занавес первого тайма Ромелу Лукаку ворвался в штрафную с правого фланга и пробил низом в ближний угол — 2:0.

Во втором тайме Джанлука Манчини ногой опустил мяч в ворота после длинного заброса — 3:0. И почти сразу же Брайан Кристанте головой замкнул подачу партнера — 4:0.

"Спарта" (Чехия) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:5 (0:3)

Голы: Брэдли 46 (авт) — Макаллистер 7 (пен), Нуньес 25, 45, Диас 53, Собослаи 90.

"Ливерпуль": Келлехер, Гомес (Брэдли 45), Конате (Ван Дейк 50), Куанса, Робертсон, Эндо, Макаллистер (Кларк 65), Эллиотт, Гакпо, Нуньес (Собослаи 51), Диас (Салах 74).

"Рома" (Италия) —"Брайтон" (Англия) — 4:0 (2:0)

Голы: Дибала 12, Лукаку 43, Манчини 64, Кристанте 68.

"Брайтон": Стил, Лэмпти, Данк, Ван Хекке, Игорь (Эступиньян 75), Гросс, Гилмор (Балеба 81), Буонанотте (Велтман 75), Энсисо (Фати 45), Адингра, Уэлбек (Фергюсон 81).


Метки Брайтон, Ливерпуль, Лига Европы, Рома, Спарта

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2024 22:40

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  1. ganinilyha 07.03.2024 23:07 # ganinilyha
    Нунез такой стрёмный ппц

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  2. b84 07.03.2024 23:05 # b84
    прогулочным шагом в 1/4

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  3. liverpoolfan94 07.03.2024 23:05 # liverpoolfan94
    Гакпо это конечно...

    С первого его касания у меня флешбеки Нгога

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  4. dexter 07.03.2024 23:04 # dexter
    Нихуя се6е, у Харви 3 ассиста Оо. КОРОЛЬ!

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  5. dexter 07.03.2024 23:03 # dexter
    Ща Ди Мария будет е6ать деревях шотландских.

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  6. dexter 07.03.2024 22:55 # dexter
    Ебать хускорд помойка: Кванса 7.7, Келлехер 7.5... Больные у6людки.

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  7. narcot 07.03.2024 22:52 # narcot
    провели азерам армянским хуем

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  8. brown-ale 07.03.2024 22:50 # brown-ale
    Нуньес че-то разыгрался, Ман Сити напряглись.

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  9. dexter 07.03.2024 22:49 # dexter
    Кванса, Роббо, Эндо, Гакпо - говнецо.
    Келлехер - МоМ.
    Эллиот, Нуньез, Мак - топари.

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  10. keremet 07.03.2024 22:47 # keremet
    не ожиданно легкая победа
    ждем сити

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  11. girasimus 07.03.2024 22:46 # girasimus
    Ну что сказать, хороший матч, порадовали себя и пенсов)
    Защита конечно пипец лажала, Сити такие ляпы не простит.

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  12. apl-nash 07.03.2024 22:45 # apl-nash
    Годнота! Молодцы!

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  13. abrec 07.03.2024 22:44 # abrec
    Выложились по полной . Можно было сэкономить силы перед важным матчем в чемпионате .

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  14. dexter 07.03.2024 22:43 # dexter
    КОРОЛИ!

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