"Ливерпуль" разгромил "Спарту" в Лиге Европы
"Ливерпуль" сделал большой шаг по направлению четвертьфинала Лиги Европы, выиграв первый матч 1/8 финала против "Спарты" со счетом 1:5. А вот "Брайтон" оказался на грани вылета из турнира.
"Ливерпулю" потребовалось четыре с небольшим минуты, чтобы заработать пенальти. Это Алексис Макаллистер нарвался на фол в чужой штрафной и сам же реализовал 11-метровый, разведя мяч и голкипера по разным углам — 0:1.
"Спарта" пошла большими силами отыгрываться, но на 25-й минуте попалась на контратаке, в завершении которой Дарвин Нуньес как рукой направил мяч под перекладину с дистанции — 0:2.
Хозяева вновь принялась оказывать давление, но под занавес тайма гости охладили этот пыл несколькими комбинациями, а перед самым уходом команд на перерыв Нуньес классно пробил с подъема с острого угла — 0:3.
Второй тайм начался с того, что вышедший на замену Конор Брэдли неудачно прервал прострел с фланга и поразил свои ворота — 1:3.
"Спарта" воодушевилась, но на 54-й минуте разница в счете вновь стала крупной. Луис Диас принял мяч в центре штрафной, вторым касанием нанеся удар с рикошетом — 1:4.
На 84-й минуте ворота домашней команды поразил вышедший на замену Мохамед Салах, однако этот гол не был засчитан из-за офсайда.
И все-таки "Спарта" пропустила пятый гол. На исходе компенсированного времени Доминик Собослаи пробил с границы штрафной площади — 1:5.
В параллельном матче "Брайтон" не справился с "Ромой". Матч в Риме начался с того, что Пауло Дибала воспользовался ошибкой защитника, вышел один на один, проскочил мимо голкипера и поразил пустые ворота — 1:0. А под занавес первого тайма Ромелу Лукаку ворвался в штрафную с правого фланга и пробил низом в ближний угол — 2:0.
Во втором тайме Джанлука Манчини ногой опустил мяч в ворота после длинного заброса — 3:0. И почти сразу же Брайан Кристанте головой замкнул подачу партнера — 4:0.
"Спарта" (Чехия) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:5 (0:3)
Голы: Брэдли 46 (авт) — Макаллистер 7 (пен), Нуньес 25, 45, Диас 53, Собослаи 90.
"Ливерпуль": Келлехер, Гомес (Брэдли 45), Конате (Ван Дейк 50), Куанса, Робертсон, Эндо, Макаллистер (Кларк 65), Эллиотт, Гакпо, Нуньес (Собослаи 51), Диас (Салах 74).
"Рома" (Италия) —"Брайтон" (Англия) — 4:0 (2:0)
Голы: Дибала 12, Лукаку 43, Манчини 64, Кристанте 68.
"Брайтон": Стил, Лэмпти, Данк, Ван Хекке, Игорь (Эступиньян 75), Гросс, Гилмор (Балеба 81), Буонанотте (Велтман 75), Энсисо (Фати 45), Адингра, Уэлбек (Фергюсон 81).
07.03.2024 22:40
Просмотров: 659
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Нунез такой стрёмный ппц
(ответить)
прогулочным шагом в 1/4
(ответить)
Гакпо это конечно...
С первого его касания у меня флешбеки Нгога
(ответить)
Нихуя се6е, у Харви 3 ассиста Оо. КОРОЛЬ!
(ответить)
Ща Ди Мария будет е6ать деревях шотландских.
(ответить)
Ебать хускорд помойка: Кванса 7.7, Келлехер 7.5... Больные у6людки.
(ответить)
провели азерам армянским хуем
(ответить)
Нуньес че-то разыгрался, Ман Сити напряглись.
(ответить)
Кванса, Роббо, Эндо, Гакпо - говнецо.
Келлехер - МоМ.
Эллиот, Нуньез, Мак - топари.
(ответить)
не ожиданно легкая победа
ждем сити
(ответить)
Ну что сказать, хороший матч, порадовали себя и пенсов)
Защита конечно пипец лажала, Сити такие ляпы не простит.
(ответить)
Годнота! Молодцы!
(ответить)
Выложились по полной . Можно было сэкономить силы перед важным матчем в чемпионате .
(ответить)
КОРОЛИ!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий