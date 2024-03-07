У Чилуэлла возникла проблема с коленом

Бен Чилуэлл Защитник "Челси" Бен Чилуэлл был направлен к профильному доктору с травмой колена.

В двух предыдущих сезонах Чилуэлл лишь 31 раз попадал в стартовый состав "Челси", что было связано с различными проблемами Бена со здоровьем.

Этот сезон не стал исключением — 27-летний англичанин только 13 раз выходил с первых минут, пропустив три месяца с травмой задней поверхностью бедра.

Проблема с коленом возникла у Чилуэлла во время матча Премьер-Лиги против "Брентфорда" в минувшую субботу (2:2). С тех пор Бен не может тренироваться.

"Нам нужно подождать, пока он навестит специалиста. Надеюсь, это не такая проблема. В данный момент, проведя в клубе восемь-девять месяцев, я предпочитаю быть осторожным и подождать", — цитирует главного тренера "синих" Маурисио Почеттино The Athletic.


Метки травмы, Челси, Чилуэлл

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2024 22:00

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  1. suddenly 07.03.2024 22:18 # suddenly
    27 лет уже, а только и делает, что лечится. Продавать его надо, толку от него никакого.

    (ответить)

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