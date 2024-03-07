Эшуорт близок к назначению в "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" близок к согласованию компенсации за спортивного директора "Ньюкасла" Дэна Эшуорта.

Едва став совладельцем "Юнайтед", сэр Джим Рэтклифф без промедления предпринял попытку переманить Эшуорта.



Уведомив "Ньюкасл" о своем желании принять предложение "красных дьяволов", Эшуорт был отправлен в оплачиваемый отпуск до 2026 года.



"Юнайтед" не готов ждать так долго и хочет, чтобы Эшуорт приступил к работе немедленно. Однако озвученная "Ньюкаслом" компенсация в 21 миллион фунтов шокировала "дьяволов".



Как сообщает TEAMtalk, в результате переговоров двух клубов "Юнайтед" "неохотно согласился" выполнить требование "Ньюкасла". Это будет рекордная компенсация за руководителя футбольного клуба.



В данный момент согласование сделки по Эшуорту находится в завершающей стадии, и летнее трансферное окно "Юнайтед" проведет уже под управлением бывшего директора "Брайтона", Вест Бромвича" и FA.