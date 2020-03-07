Босс "Брайтона": "Де Дзерби — один из лучших тренеров в мире"
Исполнительный директор "Брайтона" Фил Барбер заявил, что с пониманием относится к интересу ведущих клубов к главному тренеру "чаек" Роберто Де Дзерби.
Лишь на этой неделе издание ESPN сообщило, что "Манчестер Юнайтед" рассматривает Де Дзерби в качестве возможной замены для Эрика Тен Хага. Также Роберто сватают в "Ливерпуль" и "Челси".
По словам Барбера, столь высокий интерес обусловлен тем, что Де Дзерби является одним из лучших тренеров в мире. В "Брайтоне" понимают, что рано или поздно им придется отпустить 44-летнего итальянца.
"Мы не хотим терять его, он выдающийся тренер. Наверное, уже один из лучших в мире, и это делает его привлекательным".
"Но я думаю, Роберто любит "Брайтон", он любит клуб, любит людей и инфраструктуру, которая у нас есть. И у нас есть ощущение, что работа, которую он выполняет, идет во благо ему и во благо нам".
"Но это все равно означает, что в определенный момент в будущем он может решить использовать свои навыки где-нибудь еще. Мы понимаем это", — сообщил Барбер The Athletic.
07.03.2024 20:00
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