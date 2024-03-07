Тухель открыт к возвращению в "Челси"

Наставник "Баварии" Томас Тухель хочет снова тренировать в Премьер-Лиге и даже открыт к возвращению в "Челси".

В прошлом месяце "Бавария" объявила, что Тухель покинет свой пост в конце сезона. Чемпионы Бундеслиги отреагировали таким образом после того, как над их клубом нависла угроза бестрофейного сезона.



Как сообщает Sky Sport Germany, прямо сейчас Тухель больше всего хочет снова тренировать в Премьер-Лиге. Томас внимательно наблюдает за ситуацией своего коллеги Эрика Тен Хага в "Манчестер Юнайтед".



Также Тухель не исключает свое возвращение в "Челси", откуда он был уволен в сентябре 2022, спустя считанные недели после начала сезона. Уход Томаса был обусловлен не столько результатами, сколько разладом в его отношениях с владельцами клуба.



Есть у Тухеля интересы и в Испании. 50-летний немец хотел бы однажды поработать с "Барселоной".