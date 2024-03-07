Артета надеется, что Сака и Мартинелли сыграют с "Брентфордом"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета ожидает, что его атакующие игроки Букайо Сака и Габриэль Мартинелли примут участие в матче Премьер-Лиги против "Брентфорда" в субботу.

Напомним, и Сака, и Мартинелли потребовалась вынужденная замена во время победного для "Арсенала" матча Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед" в минувшую субботу (0:6).



Почувствовав себя плохо, Букайо завершил игру в перерыве, тогда как Габриэль на одной ноге покинул поле во втором тайме, когда получил рассечение правой стопы.



К счастью, проблемы обоих незначительны, и Артета надеется задействовать своих ключевых игроков против "Брентфорда".



"У нас есть небольшие проблемы с Мартинелли и Букайо. Мы довольно позитивны насчет того, что они будут в заявке, но нам нужно подождать", — цитирует Артету The Independent.