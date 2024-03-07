Артета надеется, что Сака и Мартинелли сыграют с "Брентфордом"

Габриэль Мартинелли Главный тренер "Арсенала" Микель Артета ожидает, что его атакующие игроки Букайо Сака и Габриэль Мартинелли примут участие в матче Премьер-Лиги против "Брентфорда" в субботу.

Напомним, и Сака, и Мартинелли потребовалась вынужденная замена во время победного для "Арсенала" матча Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед" в минувшую субботу (0:6).

Почувствовав себя плохо, Букайо завершил игру в перерыве, тогда как Габриэль на одной ноге покинул поле во втором тайме, когда получил рассечение правой стопы.

К счастью, проблемы обоих незначительны, и Артета надеется задействовать своих ключевых игроков против "Брентфорда".

"У нас есть небольшие проблемы с Мартинелли и Букайо. Мы довольно позитивны насчет того, что они будут в заявке, но нам нужно подождать", — цитирует Артету The Independent.


Метки Арсенал, Мартинелли, Сака, травмы

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2024 18:00

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  1. kanoniru-poker 07.03.2024 19:18 # kanoniru-poker
    Рис Нельсон справа и Троссард слева

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  2. redwhitegun 07.03.2024 18:19 # redwhitegun
    Мартинелли можно и приберечь, все таки есть адекватная замена, а вот Сака нужно хотя бы на один тайм выпускать...

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