"Вулверхэмптон" предложит новый контракт О'Нилу

Гари О Нил "Вулверхэмптон" предложит своему главному тренеру Гари О'Нилу новый контракт как награду за отличный сезон.

Прошлым летом "Вулверхэмптон" продал игроков на сумму свыше 140 миллионов фунтов, а Хулен Лопетеги перед самым началом сезона подал в отставку с поста главного тренера "волков" из-за нарушенных обещаний насчет трансферов.

Болельщики "Вулверхэмптона" всерьез опасались, что в этом сезоне их ждет борьба за выживание в Премьер-Лиге, однако О'Нил, принявший команду из рук покинувшего "Молинью" Лопетеги, превзошел все ожидания.

Прямо сейчас "Вулверхэмптон" занимает 10-е место в Премьер-Лиге и все еще имеет шансы попасть в еврокубки на будущий сезон.

Стоит отметить, что "Вулверхэмптон" — это всего лишь вторая работа О'Нила в качестве самостоятельного специалиста. Прежде 40-летнему англичанину довелось тренировать только "Борнмут".

О'Нил считается одним из претендентов на звание лучшего тренера этого сезона, и The Telegraph утверждает, что ближе к концу сезона "волки" сядут за стол переговоров с Гари, чтобы обсудить условия нового контракта с увеличенной зарплатой и значительными отступными.


Метки Вулверхэмптон, контракты, О'Нил, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2024 17:00

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