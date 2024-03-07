"Вулверхэмптон" предложит новый контракт О'Нилу
"Вулверхэмптон" предложит своему главному тренеру Гари О'Нилу новый контракт как награду за отличный сезон.
Прошлым летом "Вулверхэмптон" продал игроков на сумму свыше 140 миллионов фунтов, а Хулен Лопетеги перед самым началом сезона подал в отставку с поста главного тренера "волков" из-за нарушенных обещаний насчет трансферов.
Болельщики "Вулверхэмптона" всерьез опасались, что в этом сезоне их ждет борьба за выживание в Премьер-Лиге, однако О'Нил, принявший команду из рук покинувшего "Молинью" Лопетеги, превзошел все ожидания.
Прямо сейчас "Вулверхэмптон" занимает 10-е место в Премьер-Лиге и все еще имеет шансы попасть в еврокубки на будущий сезон.
Стоит отметить, что "Вулверхэмптон" — это всего лишь вторая работа О'Нила в качестве самостоятельного специалиста. Прежде 40-летнему англичанину довелось тренировать только "Борнмут".
О'Нил считается одним из претендентов на звание лучшего тренера этого сезона, и The Telegraph утверждает, что ближе к концу сезона "волки" сядут за стол переговоров с Гари, чтобы обсудить условия нового контракта с увеличенной зарплатой и значительными отступными.
07.03.2024 17:00
Просмотров: 198
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: