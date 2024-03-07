"Вулверхэмптон" предложит новый контракт О'Нилу

"Вулверхэмптон" предложит своему главному тренеру Гари О'Нилу новый контракт как награду за отличный сезон.

Прошлым летом "Вулверхэмптон" продал игроков на сумму свыше 140 миллионов фунтов, а Хулен Лопетеги перед самым началом сезона подал в отставку с поста главного тренера "волков" из-за нарушенных обещаний насчет трансферов.



Болельщики "Вулверхэмптона" всерьез опасались, что в этом сезоне их ждет борьба за выживание в Премьер-Лиге, однако О'Нил, принявший команду из рук покинувшего "Молинью" Лопетеги, превзошел все ожидания.



Прямо сейчас "Вулверхэмптон" занимает 10-е место в Премьер-Лиге и все еще имеет шансы попасть в еврокубки на будущий сезон.



Стоит отметить, что "Вулверхэмптон" — это всего лишь вторая работа О'Нила в качестве самостоятельного специалиста. Прежде 40-летнему англичанину довелось тренировать только "Борнмут".



О'Нил считается одним из претендентов на звание лучшего тренера этого сезона, и The Telegraph утверждает, что ближе к концу сезона "волки" сядут за стол переговоров с Гари, чтобы обсудить условия нового контракта с увеличенной зарплатой и значительными отступными.