Де Дзерби пока не вернется в Серию А

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби подтвердил, что не собирается возвращаться в Серию А в обозримом будущем.

Чем ближе конец сезона, тем более интенсивными становятся спекуляции насчет будущего Де Дзерби, которого сватают в "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпуль", а также в различные зарубежные клубы, включая "Баварию" и "Барселону".



Можно предположить, что клубы итальянской Серии А тоже заинтересованы экс-наставнике "Сассуоло", однако в преддверии матча Лиги Европы против "Ромы" Де Дзерби дал понять, что родина не будет его следующим местом работы.



"Я занимаюсь тем, что делает меня счастливым, и прямо сейчас я счастлив там, где нахожусь. Я счастлив, когда мы побеждаем, но также когда мы проигрываем. Однажды я вернусь в Италию, но я не знаю, когда этот день настанет", — цитирует Де Дзерби Daily Mirror.