"Челси" завершил сезон 2022/23 с убытком в 90 млн. фунтов

"Челси" отчитался об убытке в 90.1 млн. фунтов за первый полный год при новых владельцах.

Указанный убыток относится к периоду с 1 июля 2022 по 30 июня 2023. При этом в предыдущие 12 месяцев "Челси" также был убыточен — на 121.4 млн. фунтов, что было во многом связано с санкциями, введенными британскими властями в отношении бывшего владельца "синих" Романа Абрамовича.



За отчетный период "Челси" заработал рекордные 512.5 млн. фунтов — против 481.3 млн. фунтов годом ранее. Это стало возможно благодаря выгодной продаже Кая Хаверца в "Арсенал" за 65 млн. фунтов, а также увеличению поступлений от проведения матчей и коммерческой деятельности.



Evening Standard называет ситуацию с соблюдением "Челси" правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги сложной. Если "синие" не попадут в еврокубки на будущий сезон, им, возможно, придется продать кого-нибудь из имеющихся игроков.