"Арсенал" готов продать Зинченко

Александр Зинченко "Арсенал" открыт к продаже левого защитника Александра Зинченко грядущим летом.

Несмотря на то, что "Арсенал" может похвастать лучшей обороной в этом сезоне Премьер-Лиги, по ходу кампании к игре Зинченко в защите стало регулярно появляться вопросы.

Недавняя травма Зинченко стала подходящим поводом для главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, чтобы попробовать вместо 27-летнего украинца Якуба Кивера, и тот за свой шанс ухватился обеими руками.

Артета готов отказаться от Зинченко также по той причине, что на пороге возвращения в строй находится летний новичок "Арсенала" Юрриен Тимбер, способный закрыть левый фланг обороны.

Как утверждает Football Transfers в эксклюзивном материале, "Арсенал" не просто открыт к продаже Зинченко летом, но и уже установил за экс-игрока "Манчестер Сити" цену в 45 миллионов евро (38.5 млн. фунтов).

На Зинченко есть уже минимум два претендента. Во-первых, это "Бавария", которая ищет замену направляющемуся в "Реал" Альфонса Дэвису.

Также Александра хочет "Ньюкасл", который собирается укрепить левый фланг обороны летом, разочаровавшись в Мэтте Таргетте и Льюисе Холле.


Метки Арсенал, Зинченко

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2024 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1782

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Последние комментарии:




  1. easports 07.03.2024 15:50 # easports
    я за. нынешние реалии показали что надежность в обороне важнее дополнительного креатива в атаке.

    слишком много ошибок в обороне от него, почти всегда есть вероятность что подведет в важный момент. не зря Вайт на него наезжал недавно и особо никто не разнимал их, видимо зае6ало тиммейтов что руинит все труды команды.

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  2. link90 07.03.2024 15:46 # link90
    Тимбер правый защитник. Кивьер чисто оборонительного плана игрок, да и скорости нет/ Зачем писать желтуху

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  3. irbis85 07.03.2024 15:37 # irbis85
    по защитным качествам Киви конечно лучше, но не может так обострять как Зина

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  4. alienripley 07.03.2024 15:25 # alienripley
    Наконец то... Давно пора..

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  5. kagawa 07.03.2024 15:18 # kagawa
    В Динамо Киев давай, как раз хотел но не мог вернуться. Теперь сможет

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  6. theo-zm 07.03.2024 15:12 # theo-zm
    Ну наконец-то

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  7. narcot 07.03.2024 15:01 # narcot
    сыграл больше, чем еврейская хуета жирков

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  8. eakz 07.03.2024 14:48 # eakz
    до сих пор не пойму зачем его взяли при Тирни

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  9. ars-lover 07.03.2024 14:23 # ars-lover
    супер новость

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  10. bes-ter 07.03.2024 14:22 # bes-ter
    Почему этот политик не хочет лететь на окраину и воевать за свою землю???

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  11. jokerz 07.03.2024 14:01 # jokerz
    никому не нужны тупые лохлы
    пусть чешет на контрнахрюкен к рогулям

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