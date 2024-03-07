"Арсенал" готов продать Зинченко
"Арсенал" открыт к продаже левого защитника Александра Зинченко грядущим летом.
Несмотря на то, что "Арсенал" может похвастать лучшей обороной в этом сезоне Премьер-Лиги, по ходу кампании к игре Зинченко в защите стало регулярно появляться вопросы.
Недавняя травма Зинченко стала подходящим поводом для главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, чтобы попробовать вместо 27-летнего украинца Якуба Кивера, и тот за свой шанс ухватился обеими руками.
Артета готов отказаться от Зинченко также по той причине, что на пороге возвращения в строй находится летний новичок "Арсенала" Юрриен Тимбер, способный закрыть левый фланг обороны.
Как утверждает Football Transfers в эксклюзивном материале, "Арсенал" не просто открыт к продаже Зинченко летом, но и уже установил за экс-игрока "Манчестер Сити" цену в 45 миллионов евро (38.5 млн. фунтов).
На Зинченко есть уже минимум два претендента. Во-первых, это "Бавария", которая ищет замену направляющемуся в "Реал" Альфонса Дэвису.
Также Александра хочет "Ньюкасл", который собирается укрепить левый фланг обороны летом, разочаровавшись в Мэтте Таргетте и Льюисе Холле.
07.03.2024 14:00
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я за. нынешние реалии показали что надежность в обороне важнее дополнительного креатива в атаке.
слишком много ошибок в обороне от него, почти всегда есть вероятность что подведет в важный момент. не зря Вайт на него наезжал недавно и особо никто не разнимал их, видимо зае6ало тиммейтов что руинит все труды команды.
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Тимбер правый защитник. Кивьер чисто оборонительного плана игрок, да и скорости нет/ Зачем писать желтуху
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по защитным качествам Киви конечно лучше, но не может так обострять как Зина
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Наконец то... Давно пора..
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В Динамо Киев давай, как раз хотел но не мог вернуться. Теперь сможет
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Ну наконец-то
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сыграл больше, чем еврейская хуета жирков
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до сих пор не пойму зачем его взяли при Тирни
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супер новость
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Почему этот политик не хочет лететь на окраину и воевать за свою землю???
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никому не нужны тупые лохлы
пусть чешет на контрнахрюкен к рогулям
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