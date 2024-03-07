"Арсенал" готов продать Зинченко

"Арсенал" открыт к продаже левого защитника Александра Зинченко грядущим летом.

Несмотря на то, что "Арсенал" может похвастать лучшей обороной в этом сезоне Премьер-Лиги, по ходу кампании к игре Зинченко в защите стало регулярно появляться вопросы.



Недавняя травма Зинченко стала подходящим поводом для главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, чтобы попробовать вместо 27-летнего украинца Якуба Кивера, и тот за свой шанс ухватился обеими руками.



Артета готов отказаться от Зинченко также по той причине, что на пороге возвращения в строй находится летний новичок "Арсенала" Юрриен Тимбер, способный закрыть левый фланг обороны.



Как утверждает Football Transfers в эксклюзивном материале, "Арсенал" не просто открыт к продаже Зинченко летом, но и уже установил за экс-игрока "Манчестер Сити" цену в 45 миллионов евро (38.5 млн. фунтов).



На Зинченко есть уже минимум два претендента. Во-первых, это "Бавария", которая ищет замену направляющемуся в "Реал" Альфонса Дэвису.



Также Александра хочет "Ньюкасл", который собирается укрепить левый фланг обороны летом, разочаровавшись в Мэтте Таргетте и Льюисе Холле.