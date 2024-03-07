Стерлинг не собирается уходить из "Челси"

Вингер Рахим Стерлинг предан "Челси" и не помышляет о смене клуба грядущим летом.

29-летний Стерлинг является одним из самых опытных игроков "Челси", забив восемь голов и отдав шесть результативных передач в этом сезоне.



Однако Стерлинг не всегда оправдывает ожидания болельщиков, которые, например, освистали Рахима во время недавнего матча Кубка Англии против "Лидса".



В прессе регулярно появляются слухи о том, что Стерлинг может уехать в Саудовскую Аравию, интерес откуда существовал к экс-игроку "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" еще прошлым летом.



Однако Football.London утверждает, что у Стерлинга нет никаких намерений насчет смены клуба. Рахим по-прежнему сосредоточен на выступлении за "Челси", с которым у него есть контракт до 2027 года.