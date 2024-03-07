Бывший нападающий "Ливерпуля" Стэн Коллимор назвал "Шеффилд Юнайтед" худшей командой в истории Премьер-Лиги.

В минувший понедельник "Шеффилд Юнайтед" был на своем поле разгромлен "Арсеналом" со счетом 0:6, укрепившись на последнем месте в Премьер-Лиге.



В 27 матчах этого сезона "Шеффилд Юнайтед" забил меньше всех и пропустил больше всех, имея разницу мячей -50. По мнению Коллимора, в Премьер-Лиге еще не было столь слабой команды.



"Это худшая команда, когда-либо выступавшая в Премьер-Лиге за все 32 года".



"Мне неприятно это говорить, но если ты не можешь делать базовые вещи, то именно это и происходит".



"Одной из причин этого является "Бернли". Раз находящиеся поблизости с ними команды могут играть высоко, опасно и быть смелыми, то каждый может. Они — нет".



"Если у тебя скромный бюджет, ты опираешься на качества вроде работоспособности, организованности и характера, маскируя этим недостаток мастерства. Лучшая лига в мире должна вмещать не только команды, которые играют, но и команды, которые находят свои собственные способы соперничать. Это возможно".



"Игроки и тренеры в "Юнайтед" должны взять ответственность. Играй в футболках "Шеффилд Юнайтед" команда из Лиги Один или Лиги Два, они хотя бы делали самые базовые вещи", — цитирует Коллимора talkSPORT.