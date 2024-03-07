Анонс первых матчей 1/8 финала Лиги Европы

В четверг вечером "Ливерпуль", "Брайтон" и Вест Хэм" проведут свои первые поединки 1/8 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

СПАРТА — ЛИВЕРПУЛЬ 20:45 Онлайн-трансляция Прогноз



Выходя на этот матч, "Ливерпуль" будет держать в уме воскресное противостояние с "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге, за которым последует выезд к "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/4 финала Кубка Англии.



В отличие от "Ливерпуля", "Спарта" в своей группе Лиги Европы заняла только второе место, пропустив вперед "Рейнджерс". И в стыковом раунде плей-офф, который "красные" миновали, чешская команда одолела "Галатасарай" со счетом 6:4 по сумме двух матчей.



- Прежде эти команды пересекались лишь однажды — в 1/16 финала Лиги Европы в сезоне 2010/11, когда "Ливерпуль" взял верх по сумме двух матчей 1:0.



- "Спарта" еще не потерпела ни одного домашнего поражения в этом сезоне с учетом всех соревнований.



- "Спарта" выиграла семь из восьми последних матчей на своем поле, в пяти из них не пропустив.



- "Ливерпуль" проиграл оба своих последних выездных матча в Лиге Европы и может похвастать только одной победой в восьми последних поединках за пределами своего стадиона в этом турнире.



Тренировки с "Ливерпулем" возобновил нападающий Мохамед Салах. Остальные игроки пока не готовы покинуть лазарет.



РОМА — БРАЙТОН 20:45 Онлайн-трансляция Прогноз



"Брайтон" сразу попал в 1/8 финала Лиги Европы благодаря тому, что выиграл Группу B, где опередил "Марсель", "Аякс" и АЕК.



А вот "Рома" в своем квартете пропустила вперед "Славию" и в стыковом раунде плей-офф только по пенальти одолела "Фейеноорд".



- Прежде "Рома" и "Брайтон" еще никогда не встречались. "Чайки" вообще никогда не играли в плей-офф какого-либо европейского турнира и прежде не пересекались с итальянскими командами.



- "Рома" не проиграла ни одного из пяти последних матчей во всех турнирах, включая три победы минимум с тремя забитыми голами в каждой.



- "Рома" выиграла все три домашних матча на групповом этапе с общим счетом 9:0.



- "Брайтон" начал групповой этап с домашнего поражения 2:3 от АЕКа, но затем сыграл вничью и одержал четыре победы подряд без пропущенных голов.



- "Брайтон" проиграл четыре из пяти последних выездных матчей во всех турнирах, трижды не сумев забить.



"Брайтон" по-прежнему лишен травмированных Каору Митомы, Солли Марча, Джеймса Милнера, Джека Хиншелвуда и Жоао Педро. В старте может появиться выздоровевший Хулиан Энсисо.



ФРАЙБУРГ — ВЕСТ ХЭМ 23:00



Будучи победителем Лиги Конференций, "Вест Хэм" уверенно преодолел групповой этап Лиги Европы, набрав 15 очков из 18 возможных.



Как ни странно, "Фрайбург" был в одной группе с "Вест Хэмом" и в стыковом раунде плей-офф взял верх над "Лансом" — 3:2 по сумме двух матчей.



- "Вест Хэм" выиграл оба матча против "Фрайбурга" на групповом этапе Лиги Европы.



- "Фрайбург" выиграл только один из восьми последних матчей во всех турнирах (4 поражения).



- В восьми из девяти последних матчей "Фрайбурга" забивалось минимум по три гола или больше, причем в семи отличались обе команды.



- В восьми из девяти последних матчей "Вест Хэма" в Лиге Европы побеждала команда, забивавшая первой (3 поражения "молотобойцев").



Защитник "Вест Хэма" Найеф Агерд находится под вопросом. Максвел Корне в Германию не поехал из-за проблем с задней поверхностью бедра.