Зидан не заинтересован в работе с "Юнайтед"

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не рассматривает вариант с работой в "Реале".

Будущее нынешнего наставника "Юнайтед" Эрика Тен Хага находится под большим вопросом, что связано с нестабильным выступлением команды в этом сезоне и приходом сэра Джима Рэтклиффа в число совладельцев клуба.



Согласно слухам, у Рэтклиффа уже шесть шорт-лист кандидатов на замену Тен Хагу, для которого остаток сезона станет своего рода испытательным сроком.



Одним из возможных сменщиков Тен Хага назывался 51-летний Зидан, однако i Sport, ссылаясь на близкий к Зинедину источник, утверждает, что легенды французского футбола не будет в "Юнайтед".



Зидан, находящийся без работы после расставания с "Реалом" в 2021 году, никогда не испытывал желания тренировать в Англии, и находящийся на пороге очередной перестройки "Юнайтед" не выглядит для него привлекательно.



Издание добавляет, что Дэн Эшуорт, переход которого из "Ньюкасла" "красные дьяволы" пытаются согласовать, предпочел бы видеть на месте Тен Хага знакомого ему по "Брайтону" Грэма Поттера. В то же время Ральф Рангник рекомендовал своему бывшему клубу обратить внимание на Юлиана Нагельсманна.