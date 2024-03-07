Зидан не заинтересован в работе с "Юнайтед"
Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не рассматривает вариант с работой в "Реале".
Будущее нынешнего наставника "Юнайтед" Эрика Тен Хага находится под большим вопросом, что связано с нестабильным выступлением команды в этом сезоне и приходом сэра Джима Рэтклиффа в число совладельцев клуба.
Согласно слухам, у Рэтклиффа уже шесть шорт-лист кандидатов на замену Тен Хагу, для которого остаток сезона станет своего рода испытательным сроком.
Одним из возможных сменщиков Тен Хага назывался 51-летний Зидан, однако i Sport, ссылаясь на близкий к Зинедину источник, утверждает, что легенды французского футбола не будет в "Юнайтед".
Зидан, находящийся без работы после расставания с "Реалом" в 2021 году, никогда не испытывал желания тренировать в Англии, и находящийся на пороге очередной перестройки "Юнайтед" не выглядит для него привлекательно.
Издание добавляет, что Дэн Эшуорт, переход которого из "Ньюкасла" "красные дьяволы" пытаются согласовать, предпочел бы видеть на месте Тен Хага знакомого ему по "Брайтону" Грэма Поттера. В то же время Ральф Рангник рекомендовал своему бывшему клубу обратить внимание на Юлиана Нагельсманна.
07.03.2024 10:00
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Жёстко обоссал Романа Залупейко
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Зидан не тренер, в тот Реал с Зиданом или без, или с любым другим тренером узьмил бы то, что они и взяли... в том Реале тренер носил представительские функции, не мешай игрокам играть вот и вся его работа была в команде... это все понимают и поэтому Зидан нигде не транслируется как возможный кандидат в тренеры... сегодняшняя его не заинтересованность в работе в МЮ это пиар ход напомнить о себе и не более... скажу откровенно он "неуловимый Джо"...
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Сульскяера возвращайте, чувак так и так раздает вью, дабы напомнить о себе новым владельцам мю
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