Трент: "Наши трофеи значат для нас больше, чем для "Сити"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заявил, что для его клуба трофеи значат больше, нежели для "Манчестер Сити".

В последние годы "Сити" был доминирующей силой в английском футболе, и только "Ливерпулю" удавалось по-настоящему бросить вызов "горожанам".



Единственный раз, когда за шесть последних лет "Сити" не смог выиграть Премьер-Лигу, титул достался как раз "Ливерпулю".



В этом сезоне "Ливерпулю" уже удалось завоевать Кубок Лиги. Также "красные" лидируют в Премьер-Лиге, являются фаворитом на победу в Лиге Европе и продолжают борьбу за Кубок Англии.



Одновременно Трент чувствует, что "Ливерпуль" и "Сити" существуют в разных финансовых реалиях, поэтому победы "красных" становятся более ценными.



"Это тяжело. Нам противостоит машина, созданная побеждать, и это наиболее простой способ описать "Сити" и их организацию".



"Если оглядываться назад в этом плане, то они завоевали большее трофеев, чем мы, и, наверное, были более успешны, но наши трофеи значат для нас и наших фанатов больше из-за финансовой ситуации в обоих клубов".



"То, как оба клуба создавали свои команды, и манера, в которой мы это сделали, наверное, значат для наших фанатов больше", — сообщил Александер-Арнольд FourFourTwo.