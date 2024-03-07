Гвардиола: "Верим, что снова можем выиграть Лигу Чемпионов"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда верит в свою способность выиграть Лигу Чемпионов второй год подряд.

Накануне "Сити" одержал уверенную победу 3:1 над "Копенгагеном", оформив выход в 1/4 финала Лиги Чемпионов.



За последние пять лет "Сити" проиграл лишь одно двухматчевое противостояние в плей-офф Лиги Чемпионов, и это позволяет Гвардиоле и его игрокам верить в свой успех.



"Думаю, все наши соперники уважают нас. У нас есть стабильность".



"Помню, когда я только пришел, клуб не верил, что мы можем сделать это. Мы двигались шаг за шагом. Это был вопрос времени, это был процесс".



"Проблема в том, что у современных команд нет времени для этого. Но мне они дали время. И теперь мы стали командой, которая верит в то, что может сделать это", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.