Клопп подтвердил возвращение Салаха в строй

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил возвращение в строй своего нападающего Мохамеда Салаха.

После вынужденного возвращения с Кубка Африки на лечение в январе Салах сыграл только один матч за "Ливерпуль" — против "Брентфорда" в середине февраля.



Однако сейчас Салах уже залечил заднюю поверхность бедра и в среду был замечен на тренировке с остальной командой. Прибыв в Прагу на матч Лиги Европы против "Спарты", Клопп подтвердил, что 31-летний египтянин готов выйти на футбольное поле.



"Мо приехал сюда. Он с нами, он тренировался два дня. Он полон энергии. Нам нужно будет посмотреть, но это так хорошо, что он вернулся. Это по-настоящему хорошо для нас, и вы можете видеть, что он очень счастлив".



"Это очень неудачная ситуация, что он отсутствует так долго. Он невероятным образом сыграл матч против "Брентфорда", но затем снова выбыл из строя".



"Мы хотим быть осторожными, и нам нужно быть осторожными (с Салахом), но мы посреди очень интенсивного периода сезона. Нам нужен каждый, и посмотрим, на какое время мы сможем его задействовать. То же самое с каждым", — цитирует Клоппа BBC.



Добавим, в этом сезоне Салах забил 19 голов, включая 15 в 21 матче Премьер-Лиги.