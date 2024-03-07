"Сити" повторно победил "Копенгаген" и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов

Повторно одолев "Копенгаген" со счетом 3:1, "Манчестер Сити" уверенно вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Из стартового состава "горожан" на победный матч против "Манчестер Юнайтед" в минувшее воскресенье (3:1) уцелели только Эдерсон, Рубен Диаш, Родри и Эрлинг Холанд. Рико Льюис, Оскар Бобб и Матеуш Нунеш оказались среди игроков, получивших свой шанс.



Первый же момент в матче обернулся голом. На пятой минуте Хулиан Альварес подал угловой, а Мануэль Аканджи пробил ногой по летящему мячу — 1:0.



Спустя всего четыре минуты "Сити" удвоил счет. Родри пробил в перекладину, но атака хозяев продолжилась. Оказавшись на левом фланге, Альварес решил нанести удар, не входя в штрафную, и мяч через руки голкипера залечил в ворота — 2:0.



"Горожане" полностью доминировали над соперником, который ничего не показывал впереди, но на 29-й минуте "Копенгагену" внезапно удалось отыграть один гол. Мохамед Эльюнусси протащил мяч вперед, сыграл в стенку с Орри Оускарссоном, а затем пробил мимо Эдерсона — 2:1.



"Сити" по-прежнему владел инициативой, хотя и никуда не спешил. А перед самым перерывом хозяева вновь сделали разницу в счете комфортной. Холанд принял мяч после длинного заброса, оторвался от защитника и нанес удар низом в ближний угол ворот — 3:1.



Во втором тайме "Сити" спокойно контролировал мяч, без особого продвижения вперед. "Копенгаген" крайне редко добирался до чужих ворот и не имел реальных моментов, кроме отраженного Эдерсоном удара Магнуса Маттссона.



Концовка матча на "Этихад" сложилась безмятежно и лишь была отмечена попаданием Рико Льюиса в перекладину благодаря рикошету.



"Сити" дважды одолел "Копенгаген" со счетом 3:1 и, как показалось, сделал это, не очень-то напрягаясь. Теперь "горожане" дожидаются жеребьевки четвертьфинальной и полуфинальной стадий 15 марта.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Копенгаген" (Дания) — 3:1 (3:1) по сумме двух матчей — 6:2



Голы: Аканджи 5, Альварес 9, Холанд 45 — Эльюнусси 29.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Льюис, Аканджи, Диаш (Стоунс 68), Гвардиол, Родри (Гомес 45), Ковачич, Бобб, Альварес, Нунеш (Хэмилтон 74), Холанд (Райт 88).



"Копенгаген": Грабара, Дикс, Маккенна, Вавро, Йелерт (Мелинг 78), Фрохольдт (Маттссон 58), Оускарссон (Корнелиус 69), Анкерсен, Клем (Хейлунд 69), Ашури (Бардагжи 58), Эльюнусси.



Предупреждения: Корнелиус, Маттсон.