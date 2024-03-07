"Бавария" опережает "Ливерпуль" в борьбе за Алонсо

"Бавария" обходит "Ливерпуль" в борьбе за главного тренера "Байера" Хаби Алонсо.

И "Бавария", и "Ливерпуль" рассматривает Алонсо в качестве своей цели номер один на роль следующего главного тренера. Хаби находится перед непростым выбором, потому что оба клуба представлял в качестве игрока.



Однако The Telegraph стало известно от своих источников, что в "Баварии" уверены в приглашении Алонсо, если тот решится покинуть Леверкузен после окончания этого сезона.



"Бавария" уже провела предварительные переговоры с представителями Алонсо, и первый отклик 42-летнего испанца оказался позитивным.



Это вовсе не означает, что "Ливерпуль" уже не сможет заполучить Алонсо. Хаби пока не принял решение насчет своего будущего, причем "Байер" до сих пор надеется сохранить своего рулевого на следующий сезон.



"Ливерпуль" также находится в поисках нового спортивного директора, и этот нюанс выступает осложняющим фактором.



Добавим, ранее издание The Telegraph сообщало, что "Ливерпуль" рассматривает Юлиана Нагельсманна из сборной Германии и Рубена Аморима из "Спортинга" в качестве запасных вариантов.