Сульшер обвинил игроков МЮ в утечках информации

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что у него в раздевалки были один-два игрока, из-за которых происходили утечки информации.

В заключительные месяцы работы Сульшера в "Юнайтед" в прессе регулярно появлялись различные истории, ссылавшиеся на свои источники в раздевалке "красных дьяволов". Эти истории касались и состава на матчи, и атмосферы в команды.



Такие утечки Сульшер связывает с тем, что состав "Юнайтед" был слишком раздут в то время.



"Я чувствовал, что у нашего тренерского штаба были очень хорошие отношения с игроками, но в обойме всегда найдутся один-два игрока, из-за которых происходят утечки, потому что они не чувствуют себя счастливыми".



"Будучи главным тренером, ты играешь по графику суббота-среда-суббота, и каждый матч тебе приходится оставлять за бортом около 14 игроков. На следующее утро ты должен сказать им, что у них будет другой шанс".



"Ты только ограниченное количество раз можешь сказать: "Я дам тебе этот матч, это твой шанс". В итоге он расстраиваются — у нас был большой состав и слишком много игроков. Когда у тебя слишком много игроков, они становятся несчастными", — цитирует Сульшера The Telegraph.