МЮ включил Саутгейта в шорт-лист на замену Тен Хагу

Гарет Саутгейт "Манчестер Юнайтед" включил Гарета Саутгейта из сборной Англии в шорт-лист на замену своему главному тренеру Эрику Тен Хагу.

Как сообщает ESPN со ссылкой на окружение совладельца "Юнайтед" сэра Джима Рэтклиффа, решение по Тен Хагу пока не принято.

Но в то же время Тен Хагу будет сложно уцелеть, если в остатке сезон он не завоюет путевку в Лигу Чемпионов и не выиграет Кубок Англии.

Утверждается, что Рэтклифф уже составил шорт-лист из трех кандидатов на замену Тен Хагу, и этот список, помимо упомянутого Саутгейта, также включает в себя Роберто Де Дзерби из "Брайтона" и Томаса Франка из "Брентфорда".

Как видно, в шорт-листе "Юнайтед" не значится бывший наставник "Челси" Грэм Поттер, которого ранее связывали с этой работой.


Метки Брайтон, Брентфорд, Де Дзерби, Манчестер Юнайтед, Саутгейт, сборная Англии, тренеры, Франк

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2024 22:00

Количество просмотров Просмотров: 504

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  1. vyrentz 07.03.2024 00:02 # vyrentz
    это путь на дно)))

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  2. tigerpool 06.03.2024 23:36 # tigerpool
    сульскяер покажется жутким топариком по сравнению с этим додиком

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  3. tihinya-moiyobir 06.03.2024 22:22 # tihinya-moiyobir
    Было бы круто

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  4. wajcik 06.03.2024 22:19 # wajcik
    Магвайр то как обрадуется этому

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  5. charmk 06.03.2024 22:15 # charmk
    ноль как тренер, о чем речь

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  6. suddenly 06.03.2024 22:12 # suddenly
    Хотят у Ливерпуля из под носа топаря увести :)

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