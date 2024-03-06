МЮ включил Саутгейта в шорт-лист на замену Тен Хагу

"Манчестер Юнайтед" включил Гарета Саутгейта из сборной Англии в шорт-лист на замену своему главному тренеру Эрику Тен Хагу.

Как сообщает ESPN со ссылкой на окружение совладельца "Юнайтед" сэра Джима Рэтклиффа, решение по Тен Хагу пока не принято.



Но в то же время Тен Хагу будет сложно уцелеть, если в остатке сезон он не завоюет путевку в Лигу Чемпионов и не выиграет Кубок Англии.



Утверждается, что Рэтклифф уже составил шорт-лист из трех кандидатов на замену Тен Хагу, и этот список, помимо упомянутого Саутгейта, также включает в себя Роберто Де Дзерби из "Брайтона" и Томаса Франка из "Брентфорда".



Как видно, в шорт-листе "Юнайтед" не значится бывший наставник "Челси" Грэм Поттер, которого ранее связывали с этой работой.