МЮ включил Саутгейта в шорт-лист на замену Тен Хагу
"Манчестер Юнайтед" включил Гарета Саутгейта из сборной Англии в шорт-лист на замену своему главному тренеру Эрику Тен Хагу.
Как сообщает ESPN со ссылкой на окружение совладельца "Юнайтед" сэра Джима Рэтклиффа, решение по Тен Хагу пока не принято.
Но в то же время Тен Хагу будет сложно уцелеть, если в остатке сезон он не завоюет путевку в Лигу Чемпионов и не выиграет Кубок Англии.
Утверждается, что Рэтклифф уже составил шорт-лист из трех кандидатов на замену Тен Хагу, и этот список, помимо упомянутого Саутгейта, также включает в себя Роберто Де Дзерби из "Брайтона" и Томаса Франка из "Брентфорда".
Как видно, в шорт-листе "Юнайтед" не значится бывший наставник "Челси" Грэм Поттер, которого ранее связывали с этой работой.
06.03.2024 22:00
Просмотров: 504
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
это путь на дно)))
(ответить)
сульскяер покажется жутким топариком по сравнению с этим додиком
(ответить)
Было бы круто
(ответить)
Магвайр то как обрадуется этому
(ответить)
ноль как тренер, о чем речь
(ответить)
Хотят у Ливерпуля из под носа топаря увести :)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий