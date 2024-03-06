Рэтклифф сократит около 300 сотрудников "Юнайтед"

Сэр Джим Рэтклифф Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф собирается уволить около 300 сотрудников своего клуба.

После покупки 27.7% акций "Юнайтед" за 1.3 млрд. фунтов Рэтклифф затеял аудит текущего положения вещей в клубе с "Олд Траффорд".

Рэтклифф обнаружил, что штат "Юнайтед" чересчур раздут. Британский миллиардер проконсультировался насчет этого с семейством Глэйзеров, которые остаются хозяевами клуба, и получил карт-бланш на сокращение персонала.

Как сообщает Daily Star, Рэтклифф планирует сократить до 25% от тех 1,200 сотрудников, которые есть у "Юнайтед" сейчас. Так британский миллиардер собирается снизить расходы и повысить эффективность отдельных департаментов.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэтклифф

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2024 20:00

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  1. bes-ter 06.03.2024 21:07 # bes-ter
    Прикольно, уволит 300 сотрудников получающих 20к фунтов год ради экономии и подпишут кого нибудь за 500к в неделю

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