Рэтклифф сократит около 300 сотрудников "Юнайтед"

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф собирается уволить около 300 сотрудников своего клуба.

После покупки 27.7% акций "Юнайтед" за 1.3 млрд. фунтов Рэтклифф затеял аудит текущего положения вещей в клубе с "Олд Траффорд".



Рэтклифф обнаружил, что штат "Юнайтед" чересчур раздут. Британский миллиардер проконсультировался насчет этого с семейством Глэйзеров, которые остаются хозяевами клуба, и получил карт-бланш на сокращение персонала.



Как сообщает Daily Star, Рэтклифф планирует сократить до 25% от тех 1,200 сотрудников, которые есть у "Юнайтед" сейчас. Так британский миллиардер собирается снизить расходы и повысить эффективность отдельных департаментов.