Сульшер поведал, почему Беллингем не перешел в МЮ

Экс-главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер поведал, почему "красные дьяволы" упустили полузащитника Джуда Беллингема.

Беллингем, ныне блистающий в составе "Реала", рассматривал вариант с переходом в "Юнайтед" перед тем, как сменить родной "Бирмингем" на дортмундскую "Боруссию" летом 2020.



Беллингем приезжал на тренировочную базу "Юнайтед" в Каррингтоне на переговоры, однако "дьяволы" не смогли предоставить Джуду гарантий игрового времени.



"Джуд приезжал к нам. Будучи главным тренером, я присутствовал в тот день. Сэр Алекс (Фергюсон) присутствовал, Рой (Кин) присутствовал. Брайан Робсон и Эрик Кантона присутствовали, когда он приезжал в клуб".



"Все мы поговорили с ним, и постарались изо всех продвинуть идею насчет перехода к нам. Но он знал, чего хотел: определенного количества минут в первой команде".



"В то время ему было 17, и он был самым зрелым 17-летним, которого я когда-либо встречал. У него все было распланировано", — цитирует Сульшера talkSPORT.