Салах возобновил тренировки с "Ливерпулем"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах возобновил полноценные тренировки перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Спарты".

Напомним, после досрочного возвращения с Кубка Африки из-за травмы задней поверхности бедра Салах сыграл только 46 минут, которые пришлись на матч против "Брентфорда" в середине февраля.



Проблемы мышечного характера заставили Салаха пропустить четыре последних матча "Ливерпуля", однако сегодня стало известно, что Мохамед возобновил тренировки в общей группе на базе в Керби, сообщает The Independent.



Ожидается, что Салах отправится с остальной командой на выезд в Прагу. Там Мохамед может получить практику в преддверии битвы с "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге в ближайшее воскресенье.